Hronika
EKSPLOZIJA U KRUŠEVCU Bacio bombu na kuću muškarca, pa se dao u beg: Policija ga odmah locirala i uhapsila
- Policija je u Kruševcu i Požarevcu rasvetlila izazivanje opšte opasnosti i uhapsila M. J. (1983) iz Požarevca
- Sumnjiči se da je sinoć oko 19 časova bacio eksplozivnu napravu na kuću 36-godišnjeg muškarca u Kruševcu, bez povređenih, ali sa materijalnom štetom
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Policijske uprave u Kruševcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Požarevcu, efikasnim radom rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili M. J. (1983) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
On se sumnjiči da je sinoć oko 19 časova bacio eksplozivnu napravu na kuću tridesetšestogodišnjeg muškarca u Kruševcu.
Tom prilikom nije bilo povređenih, već je na kući pričinjena materijalna šteta.
Operativnim radom policije M. J. je brzo identifikovan i uhapšen na teritoriji Požarevca.
Njemu je po nalogu osnovnog javnog tužioca u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
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