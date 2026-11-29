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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Policijske uprave u Kruševcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Požarevcu, efikasnim radom rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili M. J. (1983) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je sinoć oko 19 časova bacio eksplozivnu napravu na kuću tridesetšestogodišnjeg muškarca u Kruševcu.

Tom prilikom nije bilo povređenih, već je na kući pričinjena materijalna šteta.

Operativnim radom policije M. J. je brzo identifikovan i uhapšen na teritoriji Požarevca.