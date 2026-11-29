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Na suđenju za ubistvo Radivoja Mirkova (57) iz Žablja, za koje se tereti Milan Hideg (39), iz Đurđeva svedočio je optuženi, koji je za zločin okrivio devojku Radoslavu.

Na početku sudskog postupka, koji se vodi pred novosadskom Višim sudom, okrivljeni Hideg je izjavio da ne priznaje krivično delo koje mu se optužnicom stavlja na teret i detaljno je opisao šta se dešavalo u noći između 20. i 21. septembra prošle godine, kada se zločin dogodio.

Prema njegovim rečima, tog 20. septembra čuo se sa tadašnjom devojkom Radoslavom, koja je živela u Žablju kao podstanar u kući sada pokojnog Radivoja, sa kojom se dogovorio da se vide. Bili su u kafiću, gde je ona u jednom trenutku otišla do toaleta, a kada se vratila rekla mu je da je „vukla” rivotril na nos. Hideg je u svom iskazu ispričao kako ju je na to upitao zašto to radi jer uvek kada meša rivotril sa alkoholom pravi problem. Potom su, prema njegovim rečima, iz kafića otišli u kuću sada pokojnog Mirkova, gde su njih dvoje pili i slušali muziku.

Milan Hideg Foto: printscreen društvene mreže

- Radivoj je spavao u svojoj sobi jer je bio pijan. U jednom trenutku Radoslava odlazi u toalet koji je u dvorištu i čuje se galama i vika. Ona se svađala sa Radivojem, kod kojeg je stanovala. Video sam kako ga udara u glavu i stomak. Prišao sam i pokušao da ih razdvojim. Njoj sam rekao da ide do toaleta, a njemu da dođe na piće - rekao je okrivljeni prilikom iznošenja odbrane.

Hideg je nakon zločina uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru koji mu je ponovo produžen i može da traje do 16. decembra

Napomenuo je da je Radoslava, kada se vratila iz toaleta, ponovo počela da vređa i psuje stanodavca. U jednom momentu je, kako je pojasnio, Radivoju uzela telefon i nije htela da mu ga vrati.

Ilustracija Foto: Ilija Ilić

- Govorio sam joj da se smiri, a ona ga je ošamarila i nogom udarila u rebra, usled čega je pao sa stolice. Pomogao sam čoveku da ustane. Nastavila je da ga vređa, a ona je ponovo popila rivotril i pivo. Rekla je da neće više da mu plaća kriju, na šta joj je on odgovorio da se iseli – rekao je okrivljeni.

On je dodao da je potom izašao do toaleta, a kada se vratio video je da devojka stanodavca udara motkom.

– Uzeo sam od nje motku i bacio je iza kreveta. Radivoju je curila krv iz glave – napomenuo je Hideg i dodao da je potom otišao kući u Đurđevo.

Okrivljeni negirao krivicu: Milan Hideg Foto: printscreen društvene mreže

- Oko podneva došla je policija i rekla mi da je Radivoj mrtav. Ja kada sam krenuo on je bio živ – ispričao je Hideg.

Zločin za koji se tereti dogodio se noću, u kući u kojoj je Radivoj Mirkov živeo, u Ulici vojvode Mišića 13 u Žablju. Sumnja se da je nesrećni čovek preminuo usled povreda zadobijenih rukama, nogama i drvenom motkom. Nakon zločina, slobode je lišen Milan Hideg i od tada se nalazi u pritvoru koji mu je ponovo produžen i može da traje do 16. decembra, potvrdili su u novosadskom Višem sudu.

Sledeće ročište zakazano je za 7. decembar.

Podsetimo, meštani Žablja su nakon zločina ispričali za Kurir verziju zločina koja je kružila među meštanima.