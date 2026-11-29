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Teška saobraćajna nesreća dogodila se 24. novembra u mestu Melaje, na teritoriji opštine Tutin, kada je vozač automobila marke „škoda“, beogradskih registarskih oznaka, izgubio kontrolu nad vozilom koje se potom prevrnulo.

Uznemiruj snimak, koji je sniman iz samog automobila, a koji prikazuje vožnju izuzetno velikom brzinom tokom noćnih sati, pojavio se na društvenim mrežama. Na jednom kadru digitalni brzinomer pokazuje 171 kilometar na sat, dok se na drugom, koji je prema dostavljenim informacijama nastao neposredno pre nesreće, vidi brzina od neverovatnih 247 kilometara na sat.

- Vozač je potom izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega je došlo do prevrtanja i strahovitog oštećenja vozila. Prednji i zadnji deo automobila gotovo su potpuno smrskani, krov je deformisan, stakla su razbijena, a vazdušni jastuci aktivirani. Prizori uništenog automobila svedoče o silini udara - piše na portalu Sandžak Danas.

Takođe, na snimku se čuje i pesma Elitnih odreda "Kao kokain", odnosno stihovi:

- Ovo vreme je brzina, ekipa je divljina

I njeno telo jako kao kilo kokaina

Malo nafte, malo plina i dodaj benzina

Da izgori ceo grad kao što je Hirošima...

Vozač je sve vreme snimao brzinometar, a kada su se na kolovozu pojavili saobraćajni znaci, koji nisu jasno vidljivi, on je sleteo sa puta i na snimku se vidi samo prevrtanje kamere u vozilu, a vozač se uopšte nije čuo.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač je preživeo tešku nesreću, ali stepen njegovih povreda nije poznat.

Policija i tužilaštvo će utvrditi sve detalje ove nesreće.