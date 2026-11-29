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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Odeljenja kriminalističke policije u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani i Republičkom vodnom inspekcijom, uhapsili su S. I. (73), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, nedozvoljena proizvodnja, protivpravno zauzimanje zemljišta i nedozvoljena trgovina, kao i V. I. (52), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja i nedozvoljena trgovina.

Oni su juče privedeni osnovnom javnom tužiocu u Velikoj Plani, zbog sumnje da su, kao odgovorna lica preduzeća „Bager komerc“ i „Bager bet“, u okolini Velike Plane vršili nelegalno iskopavanje peska i šljunka iz korita reke Velika Morava, na parcelama u vlasništvu drugih fizičkih lica, bez neophodnih dozvola, saglasnosti, licenci i vodnih uslova, čime su, kako se sumnja, u proteklih godinu dana, stekli protivpravnu imovinsku korist od oko 480 miliona dinara.

Ilustracija Foto: Mup

- U novembru 2025. godine je izvršena kontrola privrednog društva „Bager komerc“, kada je podneta krivična prijava protiv S. I. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena gradnja, nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, oštećenje životne sredine i protivpravno zauzimanje zemljišta - saopštio je MUP.

On je tada osumnjičen za nelegalno iskopavanje peska i šljunka na površini od oko 30 hektara poljoprivrednog i šumskog zemljišta, na koji način je oštećena životna sredina u širem prostoru i većem obimu, a sumnja se da je, nakon toga, nelegalno iskopavanje nastavio, suprotno rešenju Republičke vodne inspekcije, kojim mu je zabranjen iskop rečnih nanosa iz vodotoka Velike Morave.