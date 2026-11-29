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Mladić D.H. (18) iz Niša uhapšen je juče jer je udarcima pesnicom usmrtio svog sugrađanina (57) u Šumadijskoj ulici kod Otvorenog tržnog centra ili popularno nazvanog u ovom gradu, buvljaka.

Više javno tužilaštvo u Nišu kvalifikovalo je krivično delo kao ubistvo. Kako nezvanično saznajemo, mladić je starijem čoveku zadao dva udarca od kojih se ovaj srušio, a Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt.

- Oni su se od ranije poznavali, komšije su. Rasprava je trajala desetak ili dvadesetak sekundi i onda mu je mladić zadao ta dva kobna udarca koje pedesetsednogodišnji muškarac nije preživeo. Rasprava je bila banalna, čuli smo da su se svađali oko nekih kola, a jedan od ta dva udarca je bio u glavu - rekao nam je izvor.

Policija je ubrzo nakon toga pronašla i uhapsila osumnjičenog.

- Naložena je obdukcija tela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Postoje neke pretpostavke da je nezgodno pao na glavu udarivši o trotoar, ali i da su udarci bili usmereni u neki od vitalnih organa - kaže izvor.