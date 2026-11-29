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Svađa dvojice komšija u Nišu, koja se završila kobno, počela je zbog automobila, nezvanično saznaje Kurir.

Podsetimo, policija je juče uhapsila D. H. (18) zbog sumnje da je na ulici nasmrt pretukao svog komšiju A. R. (57). Osumnjičeni tinejdžer uhapšen je ubrzo posle napada i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo.

- Njih dvojica su se juče ujutru srela u Šumadijskoj ulici. Inače se poznaju, komšije su i imali su neki nesporazum oko automobila. Valjda je tinejdžer pre izvesnog vremena kupio auto od A.R., ali nije platio prenos vozila. Kada su se juče sreli, A. R. je opet spomenuo taj problem tinejdžeru i počeli su da se svađaju - kažu za Kurir upućeni u ovaj tragičan događaj.

Kako dodaju, svađa nije dugo trajalo, nekih deset do dvadeset sekundi, a onda je tinejdžer počeo da udara A. R.

- Zadao mu je dva udarca pesnicom u glavu. Mušakarac je od udaraca pao na beton i preminuo je. Pošto je tu bilo i očevidaca, budući da se sve desilo na ulici, ljudi su pritrčali da pomognu povređenom, pozvali su policiju i Hitnu pomoć - kaže naš izvor i dodaje da je ekipa Hitne pomoći, naćalost, mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Policija je obavila uviđaj na mestu događaja, obavešten je i nadležni tužilac.

- Tužilac je naložio obdukciju tela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, odnosno da bi se utvrdilo da li su duarci pesnicom u glavu bili kobni po A. R. ili je do smrti doveo udarac glavom o beton prilikom pada - kaže naš izvor.

Komšije aktera ove krvave komšijske svađe kažu da nije trebalo ovako da se završi.