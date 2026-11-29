PU
NA IME POZAJMICE OD 60.000 DINARA NAPLATIO 188.000: Reketaš iz Niša uhvaćen na delu (foto)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su P. S. (22) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.
- On se sumnjiči da je, tokom ove godine, u više navrata potraživao novac od dvadesetosmogodišnjeg muškarca i, na ime pozajmice od 60.000 dinara, od njega zahtevao i uzeo ukupno 188.000 dinara - saopšteno je iz Policijske uprave Niš.
Osumnjičeni uhvaćen na delu Foto: MUP Srbije
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Policija je preksinoć zatekla P. S. u trenutku kada mu je dvadesetosmogodišnjak predavao deo novca, nakon čega ga je uhapsila, a novac vratila oštećenom.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
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