UHAPŠEN MUŠKARAC IZ POŽAREVCA: U garaži mu nađena gomila oružja i droga!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa pripadnicima Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. S. M. (46) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Policija je u pretresu iznajmljene garaže koju je osumnjičeni koristio pronašla dve automatske puške, dva pištolja, ručnu bombu, 318 komada različite vrste municije i kesu sa oko 57,4 grama kokaina - saopšteno je iz Policijske uprave Požarevac.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, S. S. M je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.