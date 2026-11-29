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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa pripadnicima Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. S. M. (46) iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je u pretresu iznajmljene garaže koju je osumnjičeni koristio pronašla dve automatske puške, dva pištolja, ručnu bombu, 318 komada različite vrste municije i kesu sa oko 57,4 grama kokaina - saopšteno je iz Policijske uprave Požarevac.