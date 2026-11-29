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Smrt Nišlijke Marije Milovanović (56) u Meksiku izazvala je na stotine reakcija, kako njenih poznanika i prijatelja iz Srbije, tako i onih iz Meksika, a potraga za njenom porodicom, koju su pokrenuli nadležni organi Meksika radi preuzimanja njenog tela i sahrane, je navodno još uvek u toku.

Marija je, podsetimo, pronađena mrtva 25. novembra u gradu Valparaisu, a istražni organi meksičke države Zakatekas od tada dele apele i molbe da se jave njeni poznanici i rođaci, kako bi imao ko da je sahrani.

Međutim, okolnosti pod kojima je Nišlijka preminula još uvek su prava misterija, kao i kako je Marija, za koju Nišlije, podsetimo, kažu da je u njihovom gradu devedesetih godina bila poznata kao lepotica iz imućne porodice, završila u Meksiku, bez kontakta sa svojom porodicom, i to kao beskućnica.

Preminula Marija Milovanović Foto: Privatna Arhiva

Odgovor na ta pitanja pokušala je da da jedna slikarka, koja kaže da je imala kontakt sa Marijom Milovanović.

- Marija je bila slikarka, izuzetno talentovana, lepotica, kao što se vidi na slici u pasošu... Iz bogate porodice. U Meksiko je krenula da bi istraživala kulturu Inka I Maja. To je bila ideja pri odlasku, ali po zabitima Meksika se svašta izdešavalo. Pasoš nije mogla da produži, bila je daleko od ambasade. Tako mi je pisala... Neka počiva u miru - napisala je u jednom komentaru na društvenoj mreži Fejsbuk, slikarka S.S., tvrdeći da je bila u kontaktu sa preminulom ženom.

Takođe, gradsko veće Valaparaisa saopštilo je juče da su poslali imejl ambasadi Srbije u Meksiku sa zahtevom za pomoć u pronalaženju njenih rođaka.

- Kao opština, uradili smo svoj deo posla, tražeći alternative. Već smo kontaktirali ambasadu da vidimo da li, na osnovu fotografije koja je u opticaju, možemo da pronađemo članove njene porodice. Poslali smo imejl, ali još nismo dobili odgovor - izjavila je gradonačelnica Gvadalupe Ortiz Robles, prenosi portal ntrzacatecas.com.

Pasoš koji je nađen kod Marije Foto: Facebook

Tragična priča Nišlijke u Meksiku izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, i to ispod objava gde istraži organi mole za pomoć u pronalaženju Marijine porodice. Neki od ovih ljudi su se u komentarima predstavili kao njeni poznanici iz Meksika.

- Često sam je viđala na ulici, bila je bolesna. Čula sam da je iz Srbije. Više puta joj je nuđena pomoć, ali ona je odbijala. Odbijala je i pomoć za pronalaženje trajnog smeštaja, ali i pomoć za povratak u domovinu - tvrdi jedna stanovnica Valparaisa.

Fotografija iz Marijinog pasoša Foto: migstock / Alamy / Profimedia, Facebook

Podsetimo, Marija je nakon smrti, u sredu, identifikovana na osnovu jugoslovenskog pasoša izdatog pre 30 godina, nakon čega su istražni organi iz Zakatekasa uputili apel svima onima koji je poznaju da se jave nadležnom meksičkom tužilaštvu, Ambasadi Srbije i počasnom konzulu u Zapopanu.

Međutim, tek juče je otkriveno da je reč o ženi iz Niša. Ona je do devedesetih godina sa svojom porodicom živela u centru tog grada.

- Njena porodica važila je za jednu od najuglednijih, a bili su i veoma imućni. Osim što su držali prve butike u Nišu, s obzirom na atraktivnu lokaciju, izdavali su i lokale. Marija je važila za lepu i atraktivnu devojku. Oni koji je znaju prisećaju se da je skretala pažnju na sebe. U vreme njene mladosti bili su popularni "šminkeri", osobe koje su se izdvajale po atraktivnoj garderobi i frizurama. Ona je bila jedna od njih - ispričao je za Novu Marijin stari komšija.

Foto: Facebook

On dodaje da nije poznato zašto je Marija napustila Niš, kao ni kako je preminula u Meksiku.

- Šta se sa njom desilo, niko od nas ne zna. Jednostavno je jednog dana nestala, njeni nikada nisu pričali o tome šta je sa njom. Nismo ništa znali dok se nije pojavila vest o njenoj smrti. Navodno je održavala labavu vezu sa porodicom, govorilo se da joj majka povremeno šalje novac. Gde je bila, šta je radila, niko ne zna - navodi ovaj Nišlija.

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, juče su brojne Nišlije tvrdile da su Marijini članovi porodice još uvek u Nišu.

Pojedini su pisali i da su uspeli da stupe u kontak sa njenim rođacima, te da su im preneli tužnu vest iz Meksika.

- Stupila sam u kontakt sa osobom iz Meksika, pasoš je, nažalost, originalan. Saznala sam da je Marija živela veoma neuredno, patila od neke bolesti, nije stvorila svoju porodicu i najčešće je bila na ulici - napisala je jedna Marijina poznanica na Fejsbuku.

Takođe, ispod apela na meksičkim stranicama nizali su se komentari Marijinih poznanika iz Meksika.

- Dugo godina mi je privlačila pažnju. Bila je strankinja koja je toliko dugo živela među nama u Vehukilji. Neka je Bog primi u svoje kraljevstvo; Uvek sam je viđala kako luta ulicama, nije izgledala dobro. Neka počiva u miru; Živela je tu, blizu Esperanca apartmana; Ovo je jako tužna vest. Neka se Bog smiluje njenoj duši - samo su neki od stotine komentara.

Pojedine osobe na društvenim mrežama navode i da je možda reč o osobi koja je 2000. godine proterana iz Jugoslavije, te da se tada preselila u Meksiko, gde je, kako tvrde, stigla ilegalnim putem, kao i da joj je navodno nuđena pomoć da se vrati u svoju zemlju, ali da je ona to odbijala. Ove informacije, međutim, nisu zvanično potvrđene.