Tragedija
UŽAS NA PRUZI U BEOGRADSKOM NASELJU OVČA! Voz koji saobraća na relaciji Zemun - Vršac usmrtio devojku, na mestu podlegla povredama!
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Devojka, čiji identitet za sada nije poznat, nastradala je večeras kad je na nju naleteo putnički voz u beogradskom naselju Ovča, nezvanično saznaje Telegraf.
Tragedija se dogodila oko 21 sat u trenutku dok je prugom prolazio voz na relaciji Zemun - Vršac koji inače saobraća kroz Ovču bez zaustavljanja. Devojka prema rečima očevidaca nije primetila da voz nailazi i na mestu je podlegla povredama.
Uviđaj na mestu nesreće i dalje traje.
Kurir.rs/Telegraf
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