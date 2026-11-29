Devojka, čiji identitet za sada nije poznat, nastradala je večeras kad je na nju naleteo putnički voz u beogradskom naselju Ovča, nezvanično saznaje Telegraf.

Tragedija se dogodila oko 21 sat u trenutku dok je prugom prolazio voz na relaciji Zemun - Vršac koji inače saobraća kroz Ovču bez zaustavljanja. Devojka prema rečima očevidaca nije primetila da voz nailazi i na mestu je podlegla povredama.