UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA SRBIJE: Tužilac Surla ponovo iznosi neistine sa ciljem da omogući Dolovac još jedan mandat
- UST optužuje tužioca Miodraga Surlu da ponovo iznosi neistine o navodnom mešanju BIA u tužilačke izbore za Visoki savet tužilaštva.
- UST podseća da je tužilac Dragan Jovanović prijavio Surlu zbog navoda o sastanku u BIA, koje je on negirao.
Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) najoštrije osuđuje ponovno iznošenje neistina u javnost od strane javnog tužioca Miodraga Surle o navodnom mešanju BIA u tužilačke izbore za Visoki savet tužilaštva (VST) i podseća da je njegov pokušaj sabotaže izbora uz podršku ili po nalogu Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac raskrinkan još zimus.
Surlino gostovanje u emisiji "Utisak nedelje" u kojem je, kako navode iz ovog strukovnog udruženja, ponovo izneo ove nedokazane tvrdnje ima, dodaju, "jedino za cilj kompromitovanje aktuelnog sastava VST koji nije po volji Dolovac i koji ona želi da kompromituje po svaku ceni, ne bi li sebi krajem iduće godine obezbedila još jedan mandat, iako već 17 godina razara integritet javnog tužilaštva Srbije".
- Surla je inače u tužilačkim krugovima poznat kao čovek za "specijalne zadatke" vrhovne javne tužiteljke, ali je posebno posrnuo iznoseći javno neosnovane tvrdnje "da ima saznanja da su pojedini glavni tužioci išli na sastanke u BIA po instrukcije za glasanje na tužilačkik izborima" - navode iz UST i podsećaju javnost "da je Surlin pokušaj ove sabotaže izašao na videlo nakon što je glavni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu Dragan Jovanović prijavio Povereniku za samostalnost javnog tužilaštva Surlu jer je izneo neistinite navode o njegovom učešću na navodno održanom sastanku glavnih javnih tužilaca sa kragujevačke apelacije u BIA sredinom januara".
U dopisu Povereniku, tužilac Jovanović je, kako se navodi, istakao da on nije prisustvovao bilo kakvom sastanku koji je Surla opisivao tokom sednice Saveta u svom telefonskom uključenju, niti da ima bilo kakva saznanja da je takav sastanak održan.
- Surline navode je na istoj sednici nakon njegovog uključenja podržala svojom izjavom i Dolovac, obelodanjujući da zapravo ona stoji iza ovog pokušaja diverzije, sve u cilju vraćanja u igru za izbore svojih favorizovanih kandidata Borisa Majlata i Jovane Komnenović koji su izgubili na tužilačkim izborima - navode iz UST i dodaje:
- Nakon što je slučaj prijavljen JTOK, već sa prvim tužiocem koji je dao izjavu pred JTOK, potvrđene su neistine Surle i Dolovac, pošto je tada donedavna glavna javna tužiteljka Apelacionog tužilaštva u Kragujevcu Milijana Dončić posvedočila da je jedini pritisak na tužioce kako da glasaju vršila Zagorka Dolovac.