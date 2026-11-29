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Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) najoštrije osuđuje ponovno iznošenje neistina u javnost od strane javnog tužioca Miodraga Surle o navodnom mešanju BIA u tužilačke izbore za Visoki savet tužilaštva (VST) i podseća da je njegov pokušaj sabotaže izbora uz podršku ili po nalogu Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac raskrinkan još zimus.

Surlino gostovanje u emisiji "Utisak nedelje" u kojem je, kako navode iz ovog strukovnog udruženja, ponovo izneo ove nedokazane tvrdnje ima, dodaju, "jedino za cilj kompromitovanje aktuelnog sastava VST koji nije po volji Dolovac i koji ona želi da kompromituje po svaku ceni, ne bi li sebi krajem iduće godine obezbedila još jedan mandat, iako već 17 godina razara integritet javnog tužilaštva Srbije".

- Surla je inače u tužilačkim krugovima poznat kao čovek za "specijalne zadatke" vrhovne javne tužiteljke, ali je posebno posrnuo iznoseći javno neosnovane tvrdnje "da ima saznanja da su pojedini glavni tužioci išli na sastanke u BIA po instrukcije za glasanje na tužilačkik izborima" - navode iz UST i podsećaju javnost "da je Surlin pokušaj ove sabotaže izašao na videlo nakon što je glavni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu Dragan Jovanović prijavio Povereniku za samostalnost javnog tužilaštva Surlu jer je izneo neistinite navode o njegovom učešću na navodno održanom sastanku glavnih javnih tužilaca sa kragujevačke apelacije u BIA sredinom januara".

U dopisu Povereniku, tužilac Jovanović je, kako se navodi, istakao da on nije prisustvovao bilo kakvom sastanku koji je Surla opisivao tokom sednice Saveta u svom telefonskom uključenju, niti da ima bilo kakva saznanja da je takav sastanak održan.

- Surline navode je na istoj sednici nakon njegovog uključenja podržala svojom izjavom i Dolovac, obelodanjujući da zapravo ona stoji iza ovog pokušaja diverzije, sve u cilju vraćanja u igru za izbore svojih favorizovanih kandidata Borisa Majlata i Jovane Komnenović koji su izgubili na tužilačkim izborima - navode iz UST i dodaje: