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"Nova havarija koja se desila u TENT-u ostavila je deo Obrenovca bez grejanja, a potencijalno može da utiče i na snabdevanje Srbije električnom energijom. To je još jedan dokaz lošeg stanja u praktično svim strateškim sistemima države", rekao je dr inž. Miroslav Parović, Narodni slobodarski pokret.

Kako je naveo Miroslav Parović, naravno, deo razloga za takvo stanje je sistemske prirode, zbog dugoročnog lošeg upravljanja od strane naprednjačkih kadrova. Međutim, trenutno je urgentniji problem potpuno neodrživo stanje u kojem se na čelu svih preduzeća koja nose elektroenergetski sistem nalaze kadrovi iz Vučićevog sistema. Istovremeno, sve najvažnije nabavke, poput uvoza uglja i električne energije, vrše firme povezane sa ljudima iz Vučićevog najbližeg okruženja. Ujedno, sve radove na održavanju i kapitalnim investicijama u elektroenergetski sistem vrše kompanije direktno povezane sa ljudima koji su činili sam vrh prethodnog režima.

"Pri tome se deo vlasnika tih privatnih kompanija, koje obavljaju najvažnije poslove za normalno snabdevanje Srbije električnom energijom, nalazi ili u bekstvu van zemlje, ili je priveden zbog dela korupcije, ili je, pak, poput direktora državne kompanije ProTENT, na meti mafijaških obračuna", ističe Miroslav Parović.

Kako tvrdi Parović, imamo potpuno nenormalno i već sada neodrživo stanje koje, ukoliko se nastavi, može dovesti do ozbiljnijih posledica, uključujući i ostanak većih oblasti Srbije bez električne energije. Otuda apelujem na pobednike izbora da pod hitno formiraju novu vladu i da već na prvoj sednici krenu sa promenama po dubini.