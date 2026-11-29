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Komora javnih izvršitelja pozvala je građane koji se suočavaju sa prinudnim iseljenjem iz jedine nepokretnosti da koriste pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju i podnesu zahtev sudu da odluči o izuzimanju te nepokretnosti iz izvršenja.

Povodom ponovljenog apela Studentske liste da se javni izvršitelji uzdrže od iseljenja građana iz njihovih jedinih domova, Komora javnih izvršitelja je saopštila da se zalaže za poštovanje prava na dom, ljudskog dostojanstva i osnovnih prava građana u svakom izvršnom postupku.

Ukazuju da svaki izvršni predmet ima svoje pravne i činjenične specifičnosti, kao i da se odluke o odlaganju izvršenja donose u skladu sa zakonom i okolnostima konkretnog slučaja.

Kako navode, kada dužnik podnese sudu zahtev da se njegova jedina nepokretnost, koja služi zadovoljenju osnovnih životnih potreba, izuzme iz izvršenja, javni izvršitelj će zastati sa sprovođenjem izvršenja do pravnosnažne sudske odluke.

Komora je pozvala sudove da prilikom odlučivanja o takvim zahtevima zaštite pravo na dom i mirno uživanje imovine, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Takođe, apelovala je na izvršne dužnike da se obrate poveriocima, ističući da tok izvršnog postupka zavisi i od njihove volje, a ne odluke javnog izvršitelja.

Komora je poručila da podržava unapređenje zaštite prava svih strana u izvršnom postupku i da je otvorena za konstruktivan dijalog.

Studentski pokret prethodno je pozvao javne izvršitelje da se uzdrže od prinudnih iseljenja građana iz njihovih jedinih domova. Povodom najavljenog iseljenja porodice Peruničić na Novom Beogradu, zatražili su od javne izvršiteljke da odloži iseljenje i omogući porodici delotvornu pravnu zaštitu.