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Akademik Radomir Saičić, kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, u ranijem intervjuu datom za Srpsku akademiju nauka i umetnosti (SANU) izneo je malo poznate detalje o direktnom sukobu sa vrhom vlasti iz vremena kada je Aleksandar Vučić obavljao funkciju premijera, a koji najbolje ilustruju njegovu spremnost da se suprotstavi zloupotrebama državnog novca.

U razgovoru vođenom 2019. godine, u periodu prvog Vučićevog predsedničkog mandata, Saičić se prisetio događaja iz 2015. godine, kada je na predlog tadašnjeg ministra nauke (Srđan Verbić, prim.aut.) kooptiran u Upravni odbor Jedinice za upravljanje projektima (JUP).

Saičić sa suprugom Biljanom i građanima koji su danas dali potpis za kandidaturu Foto: Fonet/Aleksandar Mijailović

Reč je o telu koje je, kako je naveo Saičić, raspolagalo ogromnim budžetom od čak 400 miliona evra, od čega je polovina bila državna investicija, a druga polovina kredit Evropske banke, namenjenim isključivo razvoju naučnih istraživanja u Srbiji.

Radomir Saičić je, prema sopstvenim rečima, ubrzo po stupanju na funkciju primetio je da postoji jasna namera da se deo tog novca preusmeri van nauke. Njegova reakcija bila je, naglašava, momentalna i beskompromisna, ali je cena koju je platio stigla direktno iz Nemanjine 11!

- Ja sam uočio da postoji namera da se deo tih sredstava ne iskoristi kako treba, ne u korist nauke, nego za neke druge svrhe. Podigao sam glas protiv toga, energično se pobunio i, mogu da kažem, sprečio da se jedan nenamenski trošak uradi. U roku od manje od nedelju dana bio sam smenjen sa te funkcije potpisom tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsednika države. Bez objašnjenja, bez obrazloženja - naveo je Saičić.

Strah u Vladi i packe zbog dugog jezika

Prema njegovim rečima, odluka tadašnjeg premijera Vučića bila je toliko oštra da niko iz resornog ministarstva nije smeo ni da zatraži objašnjenje za ovakav potez.

Vučić je bio premijer u dva mandata (d 27. aprila 2014. do 31. maja 2017. godine) Foto: Marina Lopičić

- Resorni ministar se nije usudio da postavlja pitanja o tome, plašeći se verovatno da i sam ne prođe na isti način - istakao je akademik.

Govoreći o posledicama svog principijelnog stava, Saičić je ovaj slučaj skromno opisao kao jednu od "packi zbog dugog jezika", naglasivši da njegov primer ne može da se meri sa onim što su drugi građani pretrpeli u borbi za istinu.

- Kada se setimo šta su sve preživeli i kakve su žrtve podneli razni ljudi u Srbiji zbog svoje pravdoljubivosti i otvorenosti, onda se ovo zaista može smatrati sitnicom - zaključio je tada Radomir Saičić.

POGLEDAJTE U VIDEU ŠTA JE ISPRIČAO RADOMIR SAIČIĆ: