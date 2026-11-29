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Brojanica koju je predsednički kandidat "Studentske liste" Radomir Saičić nosio na konferenciji za novinare pokrenula je pravu buru na društvenim mrežama.

Naime, kako se saznaje, kandidat za predsednika ispred Studentske liste na ruci je nosio brojaniculestovku, koja je pokrenula gomilu nagađanja na društvenim mrežama.

Radomir Saičić je, u danu kada je objavio da se kandiduje na predsedničkim izborima, nosio crnu narukvicu koja izgledom zaista podseća na lestovku, tradicionalnu starorusku kožnu brojanicu koja se koristi u pravoslavnoj duhovnoj praksi.

Lestovka se, za razliku od uobičajenih brojanica, sastoji od niza karakterističnih elemenata koji podsećaju na stepenike, a njeno ime potiče od ruske reči za lestve.

01:31 Konferencija studentska lista Izvor: MONDO/Marina Letić

Šta je brojanica lestovka?

Lestovka je drevna pravoslavna brojanica koja se koristila u Rusiji pre crkvenih reformi patrijarha Nikona u 17. veku. Danas je naročito zastupljena među ruskim starovercima, ali je koriste i drugi pravoslavni vernici. Poznato je da ju je koristio i Sveti Serafim Sarovski.

Naziv potiče od staroruskog naziva za lestve, odnosno merdevine. Simbolizuje duhovno uzdizanje čoveka od zemlje ka nebu, približavanje Bogu kroz molitvu, pokajanje i duhovno usavršavanje.

Za razliku od obične pravoslavne brojanice, najčešće se izrađuje od kože, a umesto čvorova ima male stepenike.

1/23 Vidi galeriju Konferencija za medije Studenti ponovo pobeđuju, Saičić kandidat za predsednika Foto: Ilija Ilić

Tradicionalna lestovka ima 109 stepenika, a gotovo svaki njen deo ima posebno značenje:

12 malih stepenika - dvanaest Hristovih apostola.

- dvanaest Hristovih apostola. 38 malih stepenika - prema tradicionalnom tumačenju, nedelje koje je Isus Hristos proveo u utrobi Presvete Bogorodice.

- prema tradicionalnom tumačenju, nedelje koje je Isus Hristos proveo u utrobi Presvete Bogorodice. 33 mala stepenika - godine zemaljskog života Isusa Hrista.

- godine zemaljskog života Isusa Hrista. 17 malih stepenika - starozavetni proroci.

- starozavetni proroci. 9 velikih stepenika - devet anđeoskih činova.

- devet anđeoskih činova. Četiri trouglasta završetka - četiri jevanđelista.

- četiri jevanđelista. Sedam skrivenih elemenata između završetaka - sedam svetih tajni. Zašto je brojanica pokrenula lavinu komentara?

Korisnici društvenih mreža, pogotovo oni progresivniji, zamerili su Saičiću ovaj detalj na ruci.

- U pitanju je tradicionalna ruska pravoslavna brojanica, naročito rasprostranjena među staroobrednicima, pripadnicima verske zajednice koja je odbacila reforme Ruske pravoslavne crkve u 17. veku. Najzad ćemo imati predsednika koji se vlada u duhu vremena u kom živimo. Ura - napisao je ironično jedan korisnik Fejsbuka.

"Pravda za Saičića"

Drugi korisnik je napisao mnogo detaljniju analizu brojanice koju je nosio predsednički kandidat Saičić.

- Jeste, ovo je "lestovka", ruski tip kožne brojanice, ali ona nije povezana sa "starovercima" i "dvoprstašima", već sa kultom Sv. Serafima Sarovskog, koga od milošte zovu zaštitnikom ruskog nuklearnog pravoslavlja, a čiji se kult javio u Srbiji srećnih devedesetih - piše, između ostalog, u ovoj objavi.

- "Novi" Sv. Serafim služi za okupljanje slovenskih naroda oko pravoslavne Rusije protiv zapadnih kolonizatorskih sila i političkih koncepata, uključujući parlamentarnu demokratiju, u ime navodnog proročanstva o nastanku strašnog i nepobedivog carstva sveruskog, sveslovenskog - stoji u objavi ovog korisnika.