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Pokret snaga Srbije - BK prikuplja potpise podrške kandidaturi Bogoljuba Karića za predsednika Srbije, a Karić je izjavio da očekuje da će potreban broj potpisa podrške skupiti do petka i predati Republičkoj izbornoj komisiji i istakao da je njegov glavni cilj da "pomiri Srbiju".

- Po našem planu u petak ćemo uspeti da obezbedimo sve potpise i par hiljada više - rekao je Karić za Tanjug.

Naveo je da su tokom jučerašnjeg dana, kada su počeli sa prikupljanjem potpisa, prikupili 1.000 potpisa.

- Danas isto tako očekujemo da bude negde oko hiljadu potpisa u celoj Srbiji, ne samo u Beogradu. Od sutra očekujemo da će biti aktivnije - rekao je Karić.

Govoreći o svom programu, Karić je naveo da je to ono o čemu je uvek govorio - ekonomija, ali sa funkcije predsednika države za koju se kandiduje.

- Cilj je, pre svega, poštovanje Ustava, maksimalna demokratija koju treba da pružimo i predložimo našim građanima. I glavni moj cilj je da pomirimo našu podeljenu Srbiju. To je najvažnije, jer ako to ne učinimo mi ćemo izgubiti 10 godina u raznim sukobima, raspravama i problemima, a svi oko nas će otići daleko brže i stići će do Evropske unije pre Srbije - rekao je Karić.

Dodao je da će tokom predizborne kampanje da govori o tome kako da se pomire građani i da žive međusobno složno, srećno i slobodno.

- I da konačno vlast, ono što je obećala Studentska lista, nova vlada, stvori jedan sistem gde više nije važno ko će biti predsednik, ko je premijer. Što bi to interesovalo ljude - rekao je Karić.

Prema njegovim rečima, on u Srbiji ne radi već 22 godine ocenjujući da je to nelogično i da mora postojati sistem da svako ima pravo, ko zna i ume, da dođe do realizacije i da mu se za to stvore ulovi.