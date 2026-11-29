"Srbija pamti, Srbija poštuje svoje junake" Ministarka Stamenkovski položila venac na spomenik Vasi Čarapiću
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski položila je u Belom Potoku, ispod Avale, venac na spomenik Zmaju od Avale Vasi Čarapiću, junaku koji je svoj život položio u borbi za oslobođenje Beograda.
- Spomenik smo svečano otkrili 20. oktobra, u saradnji sa Opštinom Voždovac i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kako bismo sačuvali sećanje na jednog od velikih junaka naše istorije.
Kultura sećanja nije samo dug prema precima, već i obaveza prema budućim generacijama. Narod koji pamti svoje junake čuva svoj identitet, dostojanstvo i pravo na budućnost.
Nećemo dozvoliti reviziju istorije, niti da sećanje na one koji su se borili za slobodu srpskog naroda padne u zaborav.
Srbija pamti. Srbija poštuje svoje junake - istakla je ona.