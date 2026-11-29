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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski položila je u Belom Potoku, ispod Avale, venac na spomenik Zmaju od Avale Vasi Čarapiću, junaku koji je svoj život položio u borbi za oslobođenje Beograda.

- Spomenik smo svečano otkrili 20. oktobra, u saradnji sa Opštinom Voždovac i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kako bismo sačuvali sećanje na jednog od velikih junaka naše istorije.

Kultura sećanja nije samo dug prema precima, već i obaveza prema budućim generacijama. Narod koji pamti svoje junake čuva svoj identitet, dostojanstvo i pravo na budućnost.

Nećemo dozvoliti reviziju istorije, niti da sećanje na one koji su se borili za slobodu srpskog naroda padne u zaborav.