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Piše: Momčilo Petrović

U prvim decenijama 20. veka u vazdušnom saobraćaju budućnost se smešila dirižablima. Ove vazdušne lađe, nazvane još "cepelinima", sastojale su se od ogromnog duguljastog balona - dužina je premašivala 200 metara - napunjenog gasom lakšim od vazduha, vodonikom ili helijumom, o koji je bila okačena gondola za putnike.

Avioni su bili na početku svog razvoja - prvi let braća Rajt izvela su 17. decembra 1903. godine - i u vreme kad se dešava ono što ćemo opisati, 1929. godine, tek se prelazilo sa drveta na aluminijum u njihovoj izgradnji, a mesta za pilote su i dalje u nekim modelima bila na otvorenom, nalik na sedišta u čamcima...

Putnici u avionima na ulasku su dobijali vatu za uši zbog nesnosne buke, a sedeli su u skučenim kabinama na stoličicama od pruća (da bi se smanjila ukupna težina). I još su na svakih stotinak kilometara morali da sleću zbog dopune goriva.

Balkanski let

Oni koji su se odlučili za dirižable imali su na raspolaganju svoje kabine s krevetima, restorane s konobarima, i dugačke hodnike oko gondole sa fantastičnim pogledom kroz velike prozore kad bi poželeli da se prošetaju i protegnu noge...

Bilo je desetine letelica ovog tipa, a najpoznatiji je bio „Grof Cepelin“, dirižabl dugačak 236 metara, koji je u avgustu 1929. godine krenuo iz SAD i za 21 dan (od čega je u samom letu proveo devet dana, 20 sati i 23 minuta) uspešno obišao svet, sletevši usput samo u Fridrihshafenu, Tokiju i Los Anđelesu. Na tom putovanju prevozio je 40 članova posade i 14 putnika, među kojima su bili novinari, naučnici i prvi putnici koji su platili kartu za put oko sveta vazdušnim putem. Šest nedelja nakon ovog poduhvata, „Grof Cepelin“ se uputio na promotivni Balkanski let.

Foto: Arhivska Fotografija

Poleteo je iz baze u Fridrihshafenu u Nemačkoj 15. oktobra, preleteo Beč i Mađarsku, sutradan u pola sedam ujutru stigao je iznad Beograda. Iz Srbije je odleteo ka Sofiji i Bukureštu, zatim se preko Transilvanije, mađarske stepe, Bratislave i Šleske vratio u Nemačku. Bezbedno je sleteo u hangar u Fridrihshafenu posle tačno 49 sati provedenih u vazduhu.

Istini za volju, stanovnici jugoslovenske prestonice imali su priliku da ovakvu letelicu vide i ranije, ali u sasvim drugačijim okolnostima. Jedan dirižabl je, naime, nadleteo Beograd u jeku Prvog svetskog rata, 1916. godine, noseći municiju i sanitetski materijal za nemačku kolonijalnu vojsku u Istočnoj Africi. Ta se ekspedicija nije završila srećno. Na povratku u Evropu, iznad ušća Vardara u Egejsko more kod Soluna, primetili su ga osmatrači francuske vojske. Iako je bila noć i cepelin leteo visoko, Francuzi su ga „uhvatili“ u snopove reflektora, i poslali svoje avione. Nemački vazdušni brod dugo je odolevao rafalima, a oboren je tek kad je odozgo pogođen bombom. Od 21 člana posade spaslo se 12, a hroničari su zabeležili da su bežali od Francuza i tražili da se predaju srpskoj vojsci...

Tresli se prozori

Trinaest godina kasnije, eto dirižabla opet nad Beogradom. Moglo bi se reći da je, uprkos izveštavanju novina o njegovom letu, Beograđane u ranim jutarnjim satima zatekao pomalo nespremne. Jer ranije, u aprilu te godine, „Grof Cepelin“ leteo je oko Sredozemnog mora, i to je udarano na velika zvona. Trebalo je da tada preleti iznad Beograda i Srbije, i svi su mu se nadali i radovali, a onda je ruta promenjena i „Cepelin“ nas je zaobišao. Zato mnogi nisu verovali da će ovog puta biti drugačije.

Reporter dnevnog lista Vreme je zabeležio:

„Dakle, samo manji deo Beograđana bio je u iščekivanju, kad se oko šest i po časova pre podne u daljini prema Avali iz sivkaste jutarnje magle pojavila najedanput jedna krupna silueta, koja je naglo postajala sve veća i sve jasnije ocrtavala trup vazdušne lađe, već dobro poznate iz ilustracija i s bioskopskog platna. Malo zatim zatreštala je vazduhom lupa motora, koja je bila sve jača kako se lađa sve više približavala Beogradu. Zaista je to bila prava lupnjava, koja nije imala nikakve sličnosti sa čegrtanjem običnih i poznatih avionskih motora. Kad je ‘Grof Cepelin’ opisao prvi krug nad Beogradom, leteći dosta nisko, od te lupe zatresli su se mnogi prozori i mnogi Beograđani koji su još u dremežu završavali poslednje ostatke noćnih snova skočili su iz kreveta.

Foto: Arhivska Fotografija

- Grof Cepelin!

Pootvarali su se prozori, svet je istrčao na balkone i dvorišta“, pisalo je Vreme.

Gospodarila je radoznalost

Politika je bila opširnija: „Neki nisu imali vremena ni da se obuku čestito. Natakli su šta bilo: ko samo pantalone preko spavaće košulje, ko zimski kaput, ko kakav bilo ogrtač. Bilo ih je koji ništa nisu ni oblačili, već su samo navukli papuče i onako u pidžamama istrčali na balkone i u dvorišta (...) Oni koji su bili dovoljno hladnokrvni pa gledaju i oko sebe a ne samo put vazdušnog gosta, mogli su videti neverovatno zanimljive slike. Na jednom balkonu stoji pun gospodin sa velikim trbuhom. Bos je i gologlav. Na sebi ima samo dugu jutarnju haljinu, koju je preko pojasa zavezao nekakvom vrpcom. A u rukama drži veliki dvogled i posmatra ‘Cepelin’. Malo dalje, dole na ulici, skupio se nekoliko žena sa zapregačama. Izletele su iz kujne. Jedna još drži u ruci lonac sa kojim je zahvatala vodu...“ I Pravda je ovom događaju posvetila celu stranu: „Gospodarila je radoznalost i zadovoljstvo što se najzad videla jedna od najvećih i najsavršenijih vazdušnih lađa u svetu...“

Foto: Printskrin

Cepelin je iznad Beograda doleteo sa zemunske strane, leteći na visini od 300 do 500 metara. Preletevši Savu, uputio se ka Banjici, tu napravio zaokret, prošao iznad centra Beograda i Kalemegdan, napravio novi zaokret iznad Bežanije, i u povratku preko Savamale i Slavije uzeo pravac kojim danas ide auto-put: niz Dunav do Požarevca, a onda uz Veliku Moravu ka Nišu... Ceo ovaj spektakl trajao je oko pola sata.

Razglednice umesto Instagrama

Bogati i razmaženi putnici dirižabla, u nedostatku Instagrama, svoje su prisustvo na luksuznoj vazdušnoj lađi potvrdili razglednicama overenim žigom: „Na palubi dirižabla ‘Grof Cepelin’“. Iznad Beograda izbacili su paket sa razglednicama adresiranim na svoje prijatelje sa potrebnim poštanskim markama i molbom poštenom nalazaču da ih dostavi pošti, odakle će biti upućene dalje.

Foto: Arhivska Fotografija

O svemu ovom naširoko su pisali dnevni listovi u Beogradu: kako su bili iznenađeni pekari i drugi ranoranioci u Somboru kad je „Grof Cepelin“ prošao u pola šest, i kako su novosadski piloti kružili oko dirižabla dok nije zamakao za Frušku goru, a kroz prozor im mahala jedna putnica u pidžami, i kako su zanatlije u Smederevu ostavljale radnje i krivile vratove na ulici... A onda je dirižabl otplovio.

Osam godina kasnije, 6. maja 1937. godine u bazi Lejkherst u SAD, prilikom sletanja zapalio se luksuzni dirižabl „Hindenburg“. Za samo 40 sekundi izgoreli su letelica i 36 putnika i članova posade. U vreme nesreće „Hindenburga“ dirižabl „Grof Cepelin“ se vraćao sa leta iz Brazila. Kad je 8. maja sleteo u Fridrihshafen, putnici su se iskrcali i više nijedan putnik nikada nije poleteo cepelinom. Već zakazani letovi su otkazani, a „Grof Cepelin“ je narednog meseca prebačen u Frankfurt, gde je pretvoren u muzej.