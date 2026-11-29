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Patrijarh srpski Porfirije služio je danas, na praznik Svetog apostola i jevanđeliste Mateja, svetu Liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru, a tom prilikom je poručio da ako samo razmišljamo o životu koji je ovde i sada, bez svesti i sećanja na smrt, ne možemo razumeti ni sam život.

„Smrt nas postavlja u istinski i pravi poredak. Sve smrću dolazi na svoje mesto, tu nema prevare. Bez obzira ko smo i šta smo bili, smrt je pred svima ista. Ona ne bira, ne pravi razliku. Ona samo jeste prolaz kroz koji se i u kojem se vidi ko je vezao sebe za ovaj svet, ko se bogatio prolaznim, materijalnim vrednostima ovog sveta, a ko je čeznuo za Bogom i ko je pokušavao, pored svih svojih nemoći i slabosti, oslanjajući se na Njega, da se Njime bogati, da se Bogom bogati“, kazao je Porfirije.

Kako je dodao, zato je sećanje na smrt istinska i prava vrlina i prijatelj svakom od nas.

Porfirije je naveo da bi najpre trebalo da se bogatimo Bogom, a ostalo dobro i ostala dobra će nam se dodati u meri u kojoj su nam potrebna da bismo Bogu blagodarili i da bismo kroz to što imamo i što jesmo potvrdili da smo deca Božja i da su nam drugi, odnosno bližnji, braća i sestre.

Patrijarhu Porfiriju su sasluživali episkopi šabački Jerotej, vikarni novobrdski Ilarion i vikarni toplički Petar, protojereji Jevstatije Atanasopulos i Haralampije Teodosis iz Mitropolije kifisijske, amarusijske, oroposke i maratonske, kao i protojereji, protođakoni i đakoni Srpske pravoslavne crkve.