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Podno vetrovitog Javora, u zaseoku Arsovići kod Kušića, odjekuju molitve i radovi koji ovom planinskom kraju daju novo duhovno obeležje.

"Ne damo da Jakov Tumanski bude zaboravljen"

Na temeljima skromne porodične kuće, u kojoj je krajem 19. veka rođen Radoje Arsović, u narodu i crkvi proslavljen kao Sveti Jakov Tumanski, niče kapela i budući spomen-kompleks.

Radoje Arsović Foto: Promo

- Plan je bio u početku da temelje njegove rodne kuće obnovimo, da napravimo, eto, kao uspomenu na jednog čoveka koji je bio i veliki diplomata i proglašen za sveca. Čovek vrlo značajan za ivanjičku opštinu i, kažem, ne treba to ime da se zaboravi, treba da se pamti. A to je rečenica igumana tumanskog koji kaže da čovek u svom veku dva puta umire. Prvi put kada napusti ovaj zemaljski život i drugi put kada ga zaborave. E zato mi ne damo, da Jakov Tumanski bude zaboravljen i gradimo ovo u njegovu čast - rekao je za RINU jedan od meštana koji učestvuje u akciji.

Foto: RINA

Meštani dobili blagoslov

Projekat je urađen, dobijen je blagoslov od nadležnih crkvenih velikodostojnika i radovi su krenuli polako.

Foto: RINA

- Isekli smo šumu ovde koja je bila korovska, poprskali i očistili to. Geometar je došao i odvojio ovaj plac koliko je trebalo. Ovaj čovek nije branio, koliko treba. Odvojeno je i onda smo počeli. Bilo je dosta donatora koji su bili zainteresovani da pomognu, da iskopaju, da počiste. Koga smo god zvali, nije nas odbio niko. I onda su počeli radovi na betoniranju. Sve je po projektu ispoštovano, donirali su građu, sušenu građu, sada se čeka pokrivanje. Sve mi imamo, materijal, sve, samo čekamo majstora koji zna to da radi - dodaju meštani.

Foto: RINA

Nedavno otkriće

Zanimljivo je da decenijama ni sami potomci familije Arsović nisu znali da je veliki svetitelj potekao upravo sa njihovog praga. Iako su, kao i ceo narod, čuli za Svetog Jakova Tumanskog, tek nedavno su otkrili da su baš ovde koreni njihovog slavnog pretka.

Foto: RINA

Plan je da, osim same kapele na starim temeljima, ovde bude uređen i letnjikovac za odmor putnika i vernika. U selu veruju da će ovaj spomen-kompleks sačuvati uspomenu na velikog duhovnika, ali i dovesti nove posetioce u podjavorski kraj.

Foto: RINA

- Od samog dana kada smo se okupili oko te zajedničke ideje, sve više i više ljudi dolazi ovde. Prvo smo počeli mi, da kažem, meštani, i onda se širio taj krug ljudi koji je čuo za ovo i dolazi. Nadamo se da će to biti jednog dana uređeno, onako kako Sveti Jakov Tumanski zaslužuje - dodaju meštani.

1/6 Vidi galeriju Meštani grade kapelu i spomen-kompleks u čast svetog Jakova Tumanskog Foto: RINA

Do pre nekoliko godina ovo mesto bilo je zaraslo u šiblje i paprat. Skoro da niko nije znao da se upravo u planinskom selu Kušići, nalaze temelji rodne kuće Svetog Jakova Tumanskog. Ali, zahvaljujući slozi meštana, niče objekat na ponos svih meštana, a Ivanjica dobija još jedan veliki duhovni centar.

Ko je bio Sveti Jakov Tumanski?

Rođen je 1894. u selu Kušići nadomak Ivanjice kao Radoje Arsović. Nakon obrazovanja u Srbiji, u Francuskoj je uspešno završio studije i stekao dva doktorata, i to iz filozofije na Sorboni, a iz prava u Monpeljeu. Imenovan je 1929. godine za ambasadora Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj.

Foto: Screenshot Hram TV, Printscreen

A onda se tridesetih godina prošlog veka našao sasvim slučajno u Vrnjačkoj Banji baš kad je tamo bio vladika Nikolaj Velimirović. Slušao je njegove propovedi. Ubrzo je napustio državnu službu i svetovni život i došao kod vladike Nikolaja s molbom da bude iskušenik. Živeo je vrlo skromno i ćutljivo, u pohabanoj odeći, te su mnogi mislili da je bio zapušteni prosjak. Preminuo je 1946. godine u Rabrovu, a po sopstvenoj želji sahranjen je u Tumanu.