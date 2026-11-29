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Nekadašnja ministarka Zorana Mihajlović izjavila je danas da razmišlja o kandidaturi na predstojećim predsedničkim izborima, ističući da je vreme da žena bude predsednica Srbije.

- Razmišljam o tome da se kandidujem za predsednicu Srbije, jer smatram vlast Studentske liste neodgovornom i nedoraslom, smatram je pogubnom za Srbiju. Mislim da jeste vreme za ženu predsednicu - rekla je Zorana Mihajlović za FoNet.

Zorana Mihajlović je potvrdila da je o tome razgovarala i sa nekadašnjim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Razgovarali smo, tačnije, pitala sam ga o eventualnoj podršci ukoliko donesem odluku da se kandidujem - rekla je Mihajlović.

Ona je navela da još razmatra mogućnost kandidature na predsedničkim izborima, kao i da smatra da su izborni uslovi loši, dodavši da će o svojoj odluci obavestiti javnost čim je donese.

Povodom nedavnih informacija o tome da se ponovo pojavila u Srpskoj narednoj stranci (SNS), Mihajlović je napomenula da se nije ponovo učlanila u SNS.

- Nisam član SNS od decembra 2022, ali imam pravo da se pojavim u stranci - kazala je Zorana Mihajlović.