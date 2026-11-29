Slušaj vest

Lider pokreta "Ljubav, vera, nada" Nemanja Šarović najavio je da će biti kandidat na izborima za predsednika Republike Srbije!

Šarović je na konferenciji za medije ispred Predsedništva Srbije na Andrićevom vencu, objavio da ima nameru da to zdanje u budućnosti postane njegovo novo radno mesto, ističući da je na parlamentarnim izborima 25. oktobra, kako je rekao, pobedila ideja i želja ljudi da svaki posao obavlja onaj koji je za to najstručniji.

- Ja sam odlučio da konkurišem za poziciju predsednika Republike, jer smatram da sam za to najkvalifikovaniji kandidat - izjavio je Šarović.

Podsetio je da je Srbija u prošlosti imala predsednike koje se nisu pitali za bilo šta, ali i predsednike koji su se za sve pitali, poručivši da ni jedno ni drugo nije ispravno.

- Umesto predsednika koji se pita za sve, ja ću biti predsednik koji pita sve: svaku vladu, svakog ministra, svaku instituciju, i koji pitanja postavlja u interesu građana. Biću aktivan predsednik koji je koristan građanima Srbije, jer smatram da je to ispravno. Snaga predsednika ne sme da proizilazi iz kršenja i zloupotrebe zakona, već iz njihove dosledne primene. Ja ću biti čuvar Ustava i zakona, i prva linija odbrane svakog čoveka od samovolje svake vlasti - rekao je Šarović.

00:46 Nemanja Šarović Izvor: Kurir

Rok za predaju kandidatura za predsedničke izbore Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) ističe za nedelju dana, 6. decembra, i za sada još niko nije predao kandidaturu.

Prikupljanje potpisa već je započeto za kandidata Studentske liste Radomira Saičića, kao i za Bogoljuba Karića, kandidata pokreta "Snaga Srbije" i advokata Branka Pavlovića (Mi-glas naroda).

Kandidaturu je najavio i dr Branimir Nestorović (MI-snaga naroda).