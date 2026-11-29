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Studentska lista počela je danas prikupljanje potpisa građana koji podržavaju kandidaturu akademika Radomira Saičića za predstojeće predsedničke izbore zakazane za 27. decembar.

Tako su građini širom Srbije od jutros čekali kako bi pružili podršku svojim potpisom akademiku Saičiću, pa su se na više lokacija formirali redovi.

U Beogradu su viđeni poslanik Studentske liste i glumac Tihomir Stanić i potrpedsednica Narodne Skupštine Aleksandra Štimac sa suprugom Vladimirom Štimicem, kako strpljivo čekaju u redu kako bi iskazali podršku kandidatu SL.

Tihomir Stanić u redu za potpise Saičiću Foto: Ilija Ilić

Potpisi se prikupljaju širom Srbije, a u većini mesta počelo je u 9 sati i trajaće do kasno popodne, ponegde i do 19 časova uveče.

Vladimir i Aleksandra Štimac u redu za potpis na Dorćolu Foto: Ilija Ilić

Akademik Radomir N. Saičić je studentski kandidat za predsednika Republike Srbije, a njegovu kandidaturu predlaže grupa građana "Studenti ponovo pobeđuju!".

Ekipa Kurira obišla je jedno od mesta za potpise Saičiću, na Dorćolu, a tamo je osim poznatih poslaničkih lica Tihomira Stanića i Aleksandre Štimac, zatekla veliki broj građana.

Prikupljanje potpisa za Saičića: Velika gužva na Dorćolu Foto: Ilija Ilić

- Potpis nije glas na izborima. Njime podržavate kandidaturu Radomira N. Saičića i omogućavate da se nađe na glasačkom listiću. To vas ni na koji način ne obavezuje da na dan izbora glasate za njega. Kada stanete iza paravana, vaš glas je samo vaš - naveli su iz Studentske liste, u pozivu građanima za podršku njihovom predsedničkom kandidatu.

Za davanje potpisa potrebno je da građani sa sobom imaju važeći dokument sa fotografijom.

Neke od lokacija gde građani mogu dati svoj potpis u Beogradu su Simina 15, Primorska 22, Dunavska 2đ, Bulevar kralja Aleksandra 17, Zahumska 25, Bulevar Arsenija Čarnojevića 53, Dubrovačka 3...

U Novom Sadu u Dunavskoj 12, Maksima Gorkog 16, Bulevar Oslobođenja 66a, Žitni trg 5; u Nišu Pantelejska 41, Cara Dušana 176, Generala Milojka Lešjanina 87, Univerzitetski trg 5.

Građani potpise mogu dati u Aranđelovcu, Valjevu, Vranju, Zaječaru, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Požarevcu, Požegu, Priboju, Smederevu, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Užicu, Šapcu.

Ppglrdajte u foto-galeriji kako je jutros bilo na Dorćolu:

1/15 Vidi galeriju Prikupljanje potpisa za Radomira Saičića na Dorćolu Foto: Ilija Ilić