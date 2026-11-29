Društvo
"Slava i hvala za večni primer junaštva!" Milica Đurđević Stamenkovski odala počast velikom vojvodi Vuku
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski odala je počast velikom Vojvodi Vuku polaganjem venca na njegovom spomeniku u centru grada.
- 110 godina od pogibije vojvode Vuka, velikog srpskog junaka čije su hrabrost, rodoljublje i žrtva za otadžbinu ostali trajno upisani u našu istoriju. Slava i hvala za večni primer junaštva!
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