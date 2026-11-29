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Srpski prevoznici suočavaju se sa ozbiljnim problemima zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Generalni sekretar Poslovnog udruženja "Međunarodni transport" Aleksandar Spasić kaže za RTS da bi trajno rešenje moglo da se čeka još dve do tri godine, dok su vize za sada jedini način da se olakša položaj vozača. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Slobodan Aćimović upozorava da problem ne pogađa samo transportne firme, već čitavu srpsku privredu.

Na sastanku Mešovitog konsultativnog tela Evropska unija-Srbija ponovo je upućen poziv Evropskoj komisiji i državama članicama da pronađu rešenje za probleme profesionalnih vozača kamiona sa Zapadnog Balkana zbog primene EES sistema.

Spasić je za RTS ocenio da prevoznici u međunarodnom transportu prolaze kroz jedan od najtežih perioda, ali i istakao da je nakon protesta u januaru pitanje njihovog položaja ponovo pokrenuto u Evropskoj komisiji.

- Na tu viznu strategiju moramo da sačekamo par godina, jer je takva procedura - dve do tri godine, da se to konačno reši jednom za svagda, a do tada se snalazimo - rekao je Spasić.

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Problem koji pogađa celu privredu

Profesor Slobodan Aćimović upozorava da zastoji u transportu mogu da ugroze funkcionisanje čitave privrede, jer bez efikasnog prevoza nema ni završetka proizvodnje ni isporuke robe.

- Ovo nije samo problem transporta, ovo je problem cele privrede. Kamion koji stoji na granici nije samo problem vozača ili transportne firme, već i privrede Srbije. Ako imamo problem u transportu i logistici, onda sve može da stane - rekao je Aćimović za RTS.

On je podsetio da se najmanje 60 odsto robne razmene Srbije odnosi na Evropsku uniju, odnosno tržišta na koja naši vozači najčešće prevoze robu.

Prema njegovim rečima, duže čekanje kamiona povećava troškove, usporava obrt robe i logistiku, a na kraju može da dovede i do poskupljenja proizvodnje.

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Aćimović je kao primer naveo period pandemije koronavirusa, kada su uvedeni zeleni koridori i posebne trake za kamione kako bi se ubrzao protok robe. Smatra da bi slična rešenja mogla ponovo da se primene.

Hrvatska za sada jedina izdaje vize

Spasić je za RTS objasnio da je Evropska komisija kao kratkoročno rešenje predložila bilateralne sporazume, odnosno da zemlje Zapadnog Balkana pojedinačno razgovaraju sa članicama EU o izdavanju viza profesionalnim vozačima.

Kako je naveo, reč je o vizama tipa D, koje bi vozačima zaposlenim u firmama iz zemalja van EU omogućile da obavljaju međunarodni transport. Za sada ih izdaje samo Hrvatska.

- Pored sve dobre volje ljudi u ambasadi Hrvatske i konzulatima, oni jednostavno ne mogu da zadovolje toliki broj zahteva, jer ne može jedna zemlja da pokrije vizama sve preostale vozače - rekao je Spasić.

On je ocenio da evropske institucije nemaju dovoljno sluha za problem sa kojim se prevoznici suočavaju, iako im se, kako kaže, već skoro tri godine ukazuje na njegove posledice.

Prevoznici čekaju pomoć države

Spasić je naveo da je Evropska komisija najavila da će u prvom kvartalu 2027. nastaviti rad na viznoj strategiji. Do tada, prevoznici očekuju da se u izdavanje viza uključi više zemalja.

Istovremeno, upozorio je da udruženje od polovine oktobra nema komunikaciju sa državnim institucijama, uprkos zahtevima i pitanjima o daljim koracima za rešavanje problema.

- Imamo barem još dve zemlje koje čekaju neki nastavak razgovora, potpisivanje nekih dokumenata, kako bi počele sa izdavanjem viza - rekao je Spasić za RTS.

Prema njegovim rečima, sa Evropskom unijom se drumskim putem preveze oko 12 miliona tona robe, zbog čega je saradnja sa državnim institucijama od velikog značaja.

Aćimović: Srbiji je potrebna nova saobraćajna politika

Aćimović smatra da Srbija mora sistemski da se bavi saobraćajnom i transportnom politikom. Kako je rekao za RTS, ulaganja u putnu infrastrukturu jesu važna, ali je potrebno efikasnije organizovati transport i logistiku.

On je ocenio da bi formiranje posebnog ministarstva za saobraćaj ili transport moglo da doprinese rešavanju problema, uz veće učešće stručnjaka u kreiranju politike.

- Potrebna nam je ozbiljna sistemska transportna politika koja bi na neki način odvojila infrastrukturu od bavljenja organizacijom transporta i logistike - rekao je Aćimović.