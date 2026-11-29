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Zbog kvarova na elektromreži koje su izazvale snežne padavine, delovi Lučana, Bajine Bašte, Požege, Užica, Priboja i Kosjerićanema struju. Ekipe Elektrodistribucije su na terenu, a očekuje se da u toku dana kvarovi budu sanirani. Danas prestanak padavina. Jak mraz do petka.

AMSS upozorio vozače da zbog snega budu oprezni na području Avale i Kosmaja kod Beograda

Na području zapadne jugozapadne i centralne Srbije i na putevima u višim predelima Beograda - planinama Avali i Kosmaju, zbog snega vozače očekuju zimski uslovi vožnje, upozorio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima su savetovali da na put kreću sa dobrim zimskim gumama i da pripreme vozilo za vožnju po snegu, u raskvašenom ili ugaženom stanju, te da prilagode brzinu uslovima na putu. ; Posebna opreznost potrebna je na planinskim putevima, mostovima i prevojima, gde zbog niskih temperatura i pojačanog vetra postoji i mogućnost pojave poledice ili manjih nanosa, dodaje se.

AMSS je savetovao vozačima i da koristite puteve prvog prioriteta održavanja.

Otkazani vozovi: Problemi zbog snega na pruzi između stanica Požega i Branešci

Železnički saobraćaj na barskoj pruzi danas je u prekidu i izmenjenom režimu usled smetnji na infrastrukturnim kapacitetima na deonici između stanica Požega i Branešci. Zbog novonastale situacije, preduzeće „Srbijavoz“ otkazalo je ukupno sedam lokalnih i daljinskih polazaka, javlja RINA.

Foto: RINA

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Skoro 20 centimetara novog snega za noć palo na Goliji: Putarske ekipe satima na terenu - svi pravci u Ivanjici ali i Zlatiborskom okrugu zasad prohodni

Tokom noći na području planine Golije u ivanjičkom kraju palo je oko 15 centimetara novog snega. Za sada svi putevi na teritoriji opštine Ivanjica su prohodni, a nadležne ekipe su na terenu.

- Nema neprohodnih putnih pravaca, svi pravci su pročišćeni. Prohodna je čak i najrizičnija deonica preko Odvraćenice, ali tu je na snazi zabrana za teretni saobraćaj. Svim vozačima se savetuje poseban oprez i da na put ne kreću bez neophodne zimske opreme, rekao je za RINU Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica.

Preko 10 centimetara snega palo je i u Zlatiborskom okrugu, a putarske službe čitavu noć su bile na terenu. Sve je prohodno, na puteve je posuta so. Na magistralnom putu Zlatibor - Užice nema većih zastoja na putu, kažu iz Puteva Užice. Novi sneg nije napravio veće probleme ni u Moravičkom okrugu, nije došlo do većih kvarova na elektro-mreži osim u opštini Lučani, javlja RINA.

RHMZ upozorio na jak jutarnji mraz do petka

Republilčki hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na jak jutarnji mraz u predstojećem periodu, s jutarnjom temperaturom i do -15 stepeni.

Kako je navedeno u saopštenju RHMZ-a, od ponedeljka, 30. novembra, do petka, 4. decembra, jutra će biti veoma hladna sa umerenim i jakim mrazem.

Na severu Srbije jutarnja temperatura od -9 do -4, a u ostalim krajevima hladnije, i do -15 stepeni.

Zvečan pod snegom, zimska služba na terenu

Sneg od juče pada i u Zvečanu, a ekipe zimske službe JKSP „Zvečan“ izašle su na teren već tokom noći kako bi ulice bile očišćene, a putevi bezbedniji i prohodniji, saopšteno je iz tog preduzeća.

Ekipe su i tokom jutarnjih časova nastavile sa radom na terenu, čišćenjem ulica i održavanjem saobraćajnica, kako bi se omogućilo nesmetano i bezbedno kretanje svih učesnika u saobraćaju.

„Zahvaljujući angažovanju naših radnika, svi putni pravci na teritoriji opštine Zvečan su prohodni, uključujući i puteve koji vode do naših svetinja, kako bi vernici i svi posetioci mogli bezbedno da stignu do svojih odredišta“, navodi se u saopštenju.

Iz preduzeća dodaju da će ekipe ostati na terenu i pratiti situaciju, spremne da reaguju u skladu sa vremenskim uslovima i potrebama građana.

„Posebnu zahvalnost upućujemo svim zaposlenima koji su i tokom noći i u ranim jutarnjim časovima bili na terenu, pokazujući odgovornost, požrtvovanost i posvećenost svom poslu. Briga o našem gradu i njegovim građanima ne prestaje ni tokom najhladnijih dana“, dodaje se u saopštenju JKSP „Zvečan“.

Sneg u Štrpcu

Prvi sneg ove sezone zabeleo je celu opštinu Štrpce, donoseći pravu zimsku idilu u podnožju Šar planine. Štrpce je osvanulo pod snežnim pokrivačem, a sneg i dalje neprekidno pada.

Direktor Odeljenja za javne usluge, zaštitu i spasavanje Opštine Štrpce Slobodan Staletović istakao je da su ekipe zimske službe reagovale blagovremeno i da su svi glavni i lokalni putni pravci očišćeni i prohodni.

„Kompanija zadužena za održavanje i čišćenje puteva u opštini Štrpce već je angažovana na terenu i čišćenje puteva se aktivno sprovodi. Prema trenutnom stanju, putevi su očišćeni i prohodni. Poseban akcenat stavljen je i na obezbeđivanje dovoljnih količina soli i rizle za održavanje puteva i pravovremeno reagovanje u skladu sa vremenskim uslovima. Naš cilj je da obezbedimo redovno održavanje putne infrastrukture, prohodnost puteva i sigurnost svih građana Opštine Štrpce tokom zimske sezone“, rekao je Staletović

Visina snežnog pokrivača u ovoj opštini trenutno iznosi oko 20 centimetara.

Prvi sneg u Gračanici, bez problema u saobraćaju

Prvi sneg ove sezone pao je na teritoriji opštine Gračanica, a saobraćaj se odvija bez zastoja i svi lokalni putevi su prohodni. Direktor Javnih službi Opštine Gračanica Marko Arsić kazao je da su ekipe na terenu od sinoć i da za sada nema većih problema.

Sneg je u Gračanici počeo da pada juče u poslepodnevnim satima, a tokom noći formiran je i snežni pokrivač. Kako bi se sprečilo stvaranje poledice na putevima, ekipe na terenu posipaju rizlu i čiste ulice. Arsić je za Kosovo onlajn kazao da su sinoć, kako su se pojačale padavine, izašli na teren i da se se saobraćaj danas odvija nesmetano. „Putevi su čisti i prohodni, ekipe su na terenu i bacaju rizlu. Sve je pod kontrolom“, kazao je Arsić, javlja Kosovo online.

Bez struje u lučanskoj opštini oko 2.000 domaćinstava

Bez struje u lučanskoj opštini je do 2.000 domaćinstava. Električnu energiju nemaju podovčarska sela: Markovica, Dučalovići i Rtari. Takođe, struje nema u delu Kaone i Milatovića i delu Kravarice ka Virovu, javlja RTS.

Pojedini trafoi su bez napona od Viče ka gornjem Dragačevu - u pitanju je niskonaponska mreža. Na terenu su ekipe Elektrodistribucije iz Guče a pomažu im i kolege iz Ivanjice i Sjenice. Radi se na otklanjanju kvarova. Novi težak i vlažan sneg tokom noći izazvao je kvarove. Sneg je lomio grane i drveće i kidao žice na dalekovodima.

Beta javlja da čak oko 3.000 potrošača u Lučanima i više stotina potrošača u Gornjem Milanovcu ostalo je bez struje, zbog teškog snega koji je lomio grane drveća i pokidao električne kablove, a to je rečeno u opštinskim štabovima za vanredne situacije.

Bez struje su ostali meštani u lučanskim selima Markovica, Dučalovići, Rtari, Kaona, Milatovići, Kravarica, Viča, Gornji Dubac i u selu Lučani.

Ekipe Elektrodistribucije su na terenu i očekuje se da u toku dana budu otklonjeni kvarovi.

"Zbog vlažnog snega i otežanih vremenskih uslova veći broj sela na zapadnom delu opštine Gornji Milanovac, kao i pojedina sela u okolini Vraćevšnice, od juče je bez električne energije", rekao je načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije Milorad Dimitrijević.

On je istaako da tri ekipe Elektrodistribucije rade na otklanjanju kvarova i da se u toku dana očekuje stabilizacija napajanja milanovačkih sela strujom.

Sneg izazvao probleme sa strujom u Zapadnoj Srbiji

Zbog teškog snega i pokidanih kablova, bez struje su delovi Bajine Bašte, Požege, Užica, Priboja i Kosjerića. Ekipe EPS-a su na terenu.

Gde je sve pao sneg u Srbiji

Snežne padavine zahvatile su planinske, ali i pojedine niže predele južno od Save i Dunava. Sneg je pao u Šapcu, Kraljevu, Kruševcu, Valjevu, Loznici i Zaječaru, a najviše ga ima u Moravičkom okrugu.

Na području opštine Lučani zbog kvarova na elektromreži između 2.500 i 3.000 korisnika i dalje je bez struje. U kvaru su četiri dalekovoda, i to u dragačevskim selima Viča, Gornji Dubac, Kravarica i u selu Lučani. Bez struje su i meštani u Dučalovićima, Rtarima, Markovici i Pšaniku.

Ekipe Elektrodistribucije su na terenu. Očekuje se da u toku dana budu sanirani kvarovi.

Na planinama u ivanjičkom kraju napadalo je više od 20 centimetara novog snega, a temperature su se spustile i do minus sedam stepeni.

Na putevima ponegde ima poledice, ima i magle, svakako se savetuje oprezna vožnja.

Takođe, na putevima drugog i trećeg prioriteta, na području Čačka i Ivanjice, ima snega u raskvašenom stanju do pet centimetara, pa se vozačima savetuje da budu oprezni i da na put ne kreću bez zimske opreme i lanaca.

Putari na terenu

Sve putarske službe su na terenu. Čišćenja snega bilo je tokom noći na području grada Čačka, pre svega na području iznad 700 metara nadmorske visine, ali i na Kablaru, u Mrčajevcima, Bečnju, Vujetincima i Bresnici.

Juče je tokom dana bilo problema i na auto-putu "Miloš Veliki", na deonici od Uba do Lajkovca, kao i od Takova do Ljiga.