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Prvi međunarodni nastup predsednika Narodne Skupštine i vršioca dužnosti predsednika Srbije Aleksandra Čupića na samitu procesa Brdo-Brioni u Ohridu, odakle je poručio da će spoljna politika Srbije biti "uravnotežena, predvidljiva i dosledna", uneo je primetno pomirljiviji ton u region i pobrao otvorene pohvale iz Zagreba i Podgorice.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Čupić i Zoran Milanović na Samitu Brdo Brioni u Ohridu Foto: Georgi Licovski/EPA

Hrvatski predsednik Zoran Milanović ocenio je da je na skupu bio „vidljiv veliki napredak" uz znatno bolju atmosferu nego ranije, dok je crnogorski predsednik Jakov Milatović poručio da je „vreme za novo poglavlje" i pretakanje bliskosti građana u snagu partnerstva dve države.

Dok deo javnosti Čupićev neposredan nastup i odluku da bez punog izbornog mandata ne potpiše završnu deklaraciju tumači kao osveženje i najavu drugačijeg kursa Beograda, kritičari u njegovom javnom priznanju da ne poznaje suštinu spora izmedu Skoplja i Sofije vide odraz političkog i diplomatskog neiskustva.

Neuobičajena poruka

Za Mitka Arnaudova iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu učešće Aleksandra Čupića na samitu u Ohridu šalje "neuobičajenu poruku u kontekstu kontinuiteta spoljne politike Srbije".

Mitko Arnaudov iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu Foto: screenshot Euronews

- U poređenju sa spoljnopolitičkim pragmatizmom prethodne vlasti bilo bi izvesnije da se Čupić prvo pojavio u Briselu, pa da nakon toga na regionalnom planu projektuje ulogu važnog faktora koji prioritet daje odnosima sa velikim silama - kaže Arnaudov za Kurir.



On dodaje da je "retorički fidbek" sa samita na Čupićevo prisustvo bio pozitivan, počevši od Crne Gore, preko Severne Makedonije, pa sve do Hrvatske.

Samit procesa Brdo-Brioni u Ohridu Foto: Narodna skupština Republike Srb/FOTO TANJUG

- Ipak, to ne treba da zanemari činjenicu nagomilanih suprotstavljenih etno-nacionalnih principa, stavova i tumačenja koji su predstavljali politički instrument na dnevnom nivou. Za Srbiju je najvažnije da srednjoročno izgradi predvidljive odnose sa susedima, ali je u ovom trenutku teško govoriti o krupnim otvorenim pitanjima na bilateralnom i regionalnom planu iz dva razloga.

Prvo, međudržavno poverenje i dalje predstavlja nedostajuću stavku, a drugo, zaokruživanje procesa postavljanja novih vlasti u Srbiji trajaće još neko izvesno vreme. Tek nakon toga uslediće revizija dosadašnjih odnosa na regionalnom i bilateralnom planu, pa tek onda postavljanje nekih novih ili učvršćivanje postojećih temelja o ulozi i pozicioniranju Srbije u regionu - ocenjuje Arnaudov.

Očekivanja

Politički analitičar Branimir Đokić ocenjuje za Kurir da je predstavljanje Srbije na samitu u Ohridu bilo upravo onakvo kakvo svi naši susedi očekuju - pomirljivo, bez teških reči i svadljivog raspoloženja.

Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija

- Nastup je bio sa razumevanjem i željom za saradnjom u zajedničkoj budućnosti. I to je ono što nailazi na odobravanje ne samo naših suseda, već i Evropske unije - ističe Đokić.

Govoreći o najavama Aleksandra Čupića da će spoljna politika Srbije biti "uravnotežena, predvidljiva i dosledna" Đokić navodi da tek treba da vidimo šta se pod tim konkretno podrazumeva.

Ono što svakako možemo očekivati jeste manje varnica, rasprava i sukoba u regionu, a mnogo više saradnje i zajedničkih projekata. To je ono što je i potrebno regionu Balkana i što će EU sigurno snažno podržati - zaključuje Đokić.

Vučević o potpredsedniku Skupštine u Tirani

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević osvrnuo se na učešće potpredsednika Skupštine Srbije Adema Mavrića (SL) na Samitu lidera Zapadnog Balkana o planu rasta EU u Tirani.

- Dok Aleksandar Čupić i Radomir Saičić govore o borbi za nacionalne interese, potpredsednik Skupštine Adem Mavrić se u vidno dobrom raspoloženju fotografiše sa Aljbinom Kurtijem, bez ikakve neprijatnosti. U politici nekada morate da progutate knedlu i uradite nešto od čega se lično ježite kako biste se izborili za nacionalne interese svoje države, ali Mavriću ovaj susret očigledno nije predstavljao neprijatnost. To pokazuje i njegovu politiku i politiku Studentske liste, i tek ćete videti kakve će odluke donositi štetne po državni interes - poručio je Vučević, podsetivši da je Aleksandar Vučić uvek bio prozivan zbog sastanaka koje organizuje EU.