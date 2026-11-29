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Umesto užurbanih frankfurtskih bulevara, poslovnih sastanaka i sigurne zarade u marketingu i građevinarstvu, ova neobična porodica izabrala je mir srpskog sela, gde je supruga poreklom iz Irana zbog ljubavi promenila veru i uzela ime Jelena.

Njih dvoje već nekoliko godina u praksi pokazuju da se od zemlje može živeti i da se unutrašnji mir ne kupuje novcem, već gradi daleko od gradske vreve - kroz posvećenost prirodi i specifičan vid odmora u kojem posetioci umesto klasičnog izležavanja biraju kosu, sekiru i svakodnevni rad na imanju.

Imanje Srđana i Jelene Strainović u selu Lopatnica Foto: Printscreen/Youtube/Agro TV Srbija

Beg od nemačkog tempa života

Odluka da posle skoro dve i po decenije spakuju kofere i vrate se na dedovinu nije došla preko noći, već kao posledica umora od sistema u kojem se sve meri radnim satima i bankovnim računom. Srđan, koji je u Nemačkoj vodio uspešnu firmu, vremenom je shvatio da mu materijalna sigurnost oduzima ono najvrednije - vreme sa porodicom i spontanost svakodnevnog života, o čemu danas otvoreno govori.

- Proveo sam više od pola života u Nemačkoj, imao samo novac, ali nisam bio srećan. Po ceo dan sam radio, nisam viđao ni ženu ni decu. Tamo se samo radi i spava. Nemaš ni sa kim da odeš da popiješ kafu, sve se zakazuje po dva meseca unapred - objasnio je Srđan pre nekoliko meseci za Agro TV.

Srđan Strainović Foto: Printscreen/Youtube/Agro TV Srbija

Od Teherana i Španije do srpskog sela

Najveću podršku u ovom životnom zaokretu pružila mu je supruga Nasim, obrazovana arhitektica poreklom iz Irana, koja je rođena u Španiji, a odrasla u Nemačkoj. Zbog ljubavi prema Srđanu prihvatila je pravoslavlje i uzela ime Jelena, a u njihovoj kući u Lopatnici danas se, pored srpskog i engleskog, sasvim prirodno govore i nemački, španski i farsi. Iako dolaze sa različitih krajeva sveta, Srđan ističe da su srpski i iranski narod po mentalitetu i odnosu prema porodici neverovatno slični.

Jelena Strainović Foto: Printscreen/Youtube/Agro TV Srbija

Kada su 2018. godine stigli u selo i kupili 27 hektara zemlje, entuzijazam je brzo sudario sa surovom realnošću poljoprivrede. Bez prethodnog iskustva, pravili su greške koje su ih papreno koštale - od stoke koja im je uništila zasade, do propalog pokušaja uzgoja malina. Ipak, ušteđevina i tvrdoglava upornost pomogli su im da stanu na noge, dobiju sertifikat za proizvodnju organske hrane i pokrenu priču po kojoj su postali prepoznatljivi. Njihovi gosti u Lopatnicu ne dolaze na klasičan odmor, već na "radni turizam", gde ravnopravno sa domaćinima kose travu, brinu o životinjama i spremaju drva za zimu.

Imanje Srđana i Jelene Strainović u selu Lopatnica Foto: Printscreen/Youtube/Agro TV Srbija

Porodica konačno na okupu

Komšije su ih u početku gledale sa dozom neverice, pitajući se koliko će gradski ljudi izdržati na selu, ali su Strainovići vrlo brzo pokazali da nemaju nameru da odustanu. Dok je Srđan u Nemačkoj jurio za poslom, sav teret brige o dvoje dece padao je na Jelenu, koja priznaje da im je selo vratilo ono što im je u inostranstvu najviše nedostajalo – zajedništvo.

- U Nemačkoj sam po ceo dan bila sama sa decom, Srđana sam viđala tek uveče, kada je on već previše umoran. Imali smo novac, ali naš porodični život je trpeo. Želeli smo drugačiju budućnost. Hrabrost se na kraju isplatila. Ako voliš, sve je lakše - zaključuje Jelena za Agro TV.

Kurir.rs

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