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Vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić izjavio je danas, na samitu lidera procesa Brdo - Brioni u Ohridu, da će spoljna politika Srbije "biti uravnotežena, predvidljiva i dosledna".

"Imamo duboko razumevanje za dobronamerne ideje izražene u predloženom tekstu Deklaracije u okviru procesa Brdo-Brioni. Solidarnost i demokratija bili su, jesu i biće na vrhu lestvice potreba u našem regionu", rekao je Čupić, saopštio je njegov kabinet.

Prema njegovim rečima, postoji očigledna potreba da se sarađuje, napreduje i gradi bolji svet za potomstvo, ali postoji i jasna obaveza "prema našim građanima da štitimo vitalne državne i nacionalne interese i sačuvamo dostojanstvo u međunarodnim odnosima".

On je rekao da je "ovaj region dao Delčeva, Njegoša, Prešerna, Andrića, Selimovića, Krležu i Kadarea, da je balkansko tlo izrodilo i Teslu i Pupina i Ruđera Boškovića", kao i vrhunske sportiste i umetnike.

"Imamo šta da ponudimo jedni drugima, Evropi i svetu. Uveren sam da ćemo očuvati ono što je dobro u našim odnosima, a popraviti ono što se realno da popraviti", rekao je Čupić.

On je dodao da mu je veoma drago što je danas na samitu lidera procesa Brdo-Brioni u Ohridu čuo da "ovde treba uključiti mlade ljude".

"Bez njihovog uključivanja u političke procese se ne može očekivati njihov ostanak i opstanak na ovim prostorima, a to je, verujem, cilj svih ciljeva svakog od nas", istakao je Čupić.