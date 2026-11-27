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Plafoni natopljeni vodom, kantice u koje se sliva kiša, bare po hodnicima, pa čak i crvoliki organizmi oko odvoda u kupatilima - ovakve prizore, prema navodima sa društvenih mreža, zatiču studenti u Studentskom domu "Karaburma" u Beogradu, u kojem boravi više od 1.000 akademaca.

Foto: Instagram Printscreen

Uznemirujući snimak objavljen je na Instagram stranici "Lutajući reporter", a u opisu se navodi da voda prodire u više desetina soba, da su pojedini hodnici poplavljeni, dok je u prostorijama hladno zbog dotrajale stolarije i prozora koji ne dihtuju.

Foto: Instagram Printscreen

Posebnu pažnju privukao je prizor mnoštva crvolikih organizama na pločicama, za koje se pretpostavlja da su larve insekata koje se razvijaju u vlažnim odvodima.

Foto: Instagram Printscreen

Međutim, prokišnjavanje, hladne sobe i loša higijena, kako se ističe u objavi, nisu jedini problemi sa kojima se stanari suočavaju. Tu su i nedostatak tople vode, ali i liftovi koji već mesecima ne rade.

- Dom raspolaže sa dve kule, visine 15 i 17 spratova, a posebno je alarmantno to što liftovi trenutno nisu u funkciji. Kao što smo izveštavali još u martu ove godine, liftovi i kotlarnica stari su oko 50 godina, zbog čega je Sektor za studentski standard Ministarstva prosvete pristupio njihovoj zameni. Međutim, radovi nisu izvedeni na adekvatan način, pa je to dovelo do novih problema. Od jula meseca liftovi ne rade, a studentima nije poznato kada će ponovo biti osposobljeni - navodi se u objavi.

Ni snabdevanje toplom vodom, prema tvrdnjama stanara, nije redovno - često je uopšte nema, a kada je ima, žućkaste je ili braonkaste boje.