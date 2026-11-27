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U Srbiji je tokom prethodne nedelje registrovano 6.847 slučajeva oboljenja sličnih gripu, objavili su iz Insituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Aktivnost virusa beleži blagi rast u odnosu na prethodni izveštajni period, pokazuju najnoviji podaci epidemiološkog nadzora za sezonu 2026/2027.

Prema izveštaju ažuriranom 27. novembra, koji obuhvata period od 16. do 22. novembra, incidencija oboljenja sličnih gripu iznosila je 104,54 slučaja na 100.000 stanovnika.

Iako je trend obolevanja blago rastući, intenzitet aktivnosti virusa gripa i dalje je na osnovnom nivou, odnosno ispod epidemijskog praga.

Najviše zaraženih ima među decom do 14 godina Foto: Shutterstock

Najviše stope obolevanja zabeležene su kod dece mlađe od četiri godine, sa 340,37 slučajeva na 100.000 stanovnika, kao i kod školske dece, kod kojih je registrovano 198,38 slučajeva na 100.000 stanovnika.

Registrovano i više od 10.000 akutnih respiratornih infekcija

Podaci sentinel nadzora pokazuju da je tokom iste nedelje registrovano ukupno 10.700 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 827,60 na 100.000 stanovnika.

Najviše obolelih i u ovoj kategoriji bilo je među decom mlađom od četiri godine, kod kojih je zabeležena stopa od 3.160,53 slučaja na 100.000 stanovnika.

Grip potvrđen u više delova Srbije

Foto: Petar Aleksić

Od početka sezone 2026/2027. laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa registrovani su na teritoriji Beograda, Mačvanskog, Braničevskog, Kolubarskog, Raškog, Južnobanatskog, Zlatiborskog, Šumadijskog i Pčinjskog okruga.

Tokom 47. izveštajne nedelje laboratorijski su potvrđeni slučajevi gripa tipa A, uključujući netipizirani tip A, A(H1)pdm09 i A(H3).

Novi slučajevi potvrđeni su kod pacijenata sa teritorije Beograda, Braničevskog, Pčinjskog, Šumadijskog, Raškog i Južnobanatskog okruga.

Kada je reč o drugim respiratornim virusima, najveći procenat pozitivnih testiranih uzoraka zabeležen je kod rinovirusa, 37 odsto. Slede infekcije izazvane virusom SARS-CoV-2 i adenovirusima, sa po 12,9 odsto pozitivnih uzoraka.

Epidemiološki nadzor nad gripom i drugim respiratornim virusima u sezoni 2026/2027. počeo je 28. septembra, a podaci se prikupljaju na nedeljnom nivou.