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Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Tirani da Evropska komisija od januara nije izvršila nijednu uplatu Beogradu iz Plana rasta, ali da sada postoji mogućnost za novi početak.

Govoreći o Srbiji, Marta Kos je na Samitu lidera Plana rasta za Zapadni Balkan navela da je Reformska agenda osmišljena zajedno sa prethodnom vladom koja nije sprovela dogovorene reforme.

- Evropska komisija od januara nije izvršila nijednu uplatu Beogradu, a sada se otvara mogućnost za novi početak. Već smo pružili savete, budući da smo juče razgovarali sa predstavnicima Studentske liste o tome kako bi reforme mogle biti struktuisane tako da se omogući pristup što većem delu sredstava iz Plana rasta - istakla je Marta Kos.

Ona je u četvrtak uveče na društvenoj mreži Iks objavila da je razgovarala sa potpredsednikom Skupštine Srbije Ademom Mavrićem o tome kako Evropska unije može da podrži reforme u oblasti vladavine prava i kako sredstva EU mogu da doprinesu konkretnim koristima za građane Srbije.

- Politička tranzicija u Srbiji pruža priliku za jačanje vladavine prava i unapređenje odnosa sa susedima - navela je Marta Kos.