Društvo
Milica Đurđević Stamenkovski odala poštu mitropolitu Irineju u Almaškoj crkvi
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski odala je poštu mitropolitu Irineju Buloviću u novosadskoj Almaškoj crkvi.
- U Almaškoj crkvi u Novom Sadu oprostili smo se od blaženopočivšeg mitropolita Irineja. Otišao je kada nam je najviše potreban, da se sa nebeskom braćom moli pred Gospodom za našu Srbiju. Na tronu episkopa bačkih stolovao je trideset i šest godina, a danas odlazi u večnost. Bog neka mu dušu prosti i podari Rajsko naselje.
(Kurir.rs)
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