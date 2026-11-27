- U Almaškoj crkvi u Novom Sadu oprostili smo se od blaženopočivšeg mitropolita Irineja. Otišao je kada nam je najviše potreban, da se sa nebeskom braćom moli pred Gospodom za našu Srbiju. Na tronu episkopa bačkih stolovao je trideset i šest godina, a danas odlazi u večnost. Bog neka mu dušu prosti i podari Rajsko naselje.