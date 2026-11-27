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U najtežim danima proleća 1999. godine, dok su na karauli Košare vođene presudne borbe, nastale su priče o hrabrosti i bratstvu koje se prenose i decenijama kasnije.

Jedna od njih, objavljena na Instagram stranici "dobro.je23", svedoči o neraskidivom prijateljstvu dvojice saboraca i trenutku kada je samo jedna rečenica vredela više od samog života.

Bio je to jedan od najkrvavijih dana na Kosovu i Metohiji tog proleća. Pucnjava nije prestajala satima, a neprijateljska vatra bila je toliko gusta da vojnici nisu mogli ni na sekund da podignu glavu iznad ivice rova.

1/18 Vidi galeriju Bitka za Košare Foto: Udruženje veterana 53. graničnog bataljona, Privatna Arhiva

U jednom trenutku, mladi vojnik je primetio da je njegov najbolji prijatelj pogođen i da leži nepomično na otvorenom, nekoliko desetina metara dalje. Bez mnogo razmišljanja, dotrčao je do svog pukovnika:

- Gospodine pukovniče, dozvolite mi da istrčim i izvučem druga - zatražio je dahćući.

Komandant ga je oštro pogledao, svestan da je izlazak iz zaklona gotovo siguran put u smrt.

- Jesi li lud?! Zar vredi da sada izlaziš? Teško je ranjen, verovatno više nije ni živ. Zašto da uzalud rizikuješ svoj život?

Vojnik nije odustajao. Pogledao je komandanta pravo u oči i ponovio molbu. Videvši rešenost od koje nema odstupanja, pukovnik je teška srca klimnuo glavom:

- Dobro, idi.

Ono što je usledilo izgledalo je kao pravo čudo. Pod kišom metaka i eksplozija koje su dizale zemlju oko njega, vojnik je uspeo da se probije do svog prijatelja. Podigao ga je, stavio na leđa i poslednjim atomima snage potrčao nazad ka zaklonu. Obojica su se zajedno sručila u rov.

Pukovnik je odmah prišao, pregledao teško ranjenog mladića i tiho odmahnuo glavom. Okrenuo se ka vojniku koji ga je izvukao i rekao:

- Rekao sam ti da ne vredi. Tvoj prijatelj je već preminuo.

Vojnik je obrisao znoj i prašinu sa lica, pogledao svog druga i mirno odgovorio:

- Vredelo je, gospodine pukovniče.

Komandant ga je zbunjeno pogledao:

- Kako je vredelo, zar ne vidiš da je mrtav?

- Jeste, ali vredelo je. Kada sam stigao do njega, još je bio živ. Pogledao me je i izgovorio reči koje vrede čitav svet - rekao je vojnik kroz suze i ponovio poslednje što je čuo od svog druga:

"Brate... Znao sam da ćeš doći!"

Ova priča ostala je kao podsetnik na to šta su jedni drugima značili golobradi mladići na Košarama.