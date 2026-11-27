"Jesi li lud, nije više ni živ?!" Vojnik istrčao pod kišu metaka na Košarama, a ove 4 reči ranjenog druga vrede čitav svet!
- Priča sa Košara iz 1999. godine opisuje vojnika koji je pod kišom metaka istrčao da izvuče ranjenog druga iz otvorenog prostora.
- Kada ga je doneo u zaklon, pukovnik mu je rekao da je prijatelj preminuo, ali je vojnik odgovorio da je vredelo jer je drug bio živ kada ga je stigao.
- Poslednje reči saborca bile su: 'Brate... Znao sam da ćeš doći!', a priča je ostala kao simbol prijateljstva i hrabrosti.
U najtežim danima proleća 1999. godine, dok su na karauli Košare vođene presudne borbe, nastale su priče o hrabrosti i bratstvu koje se prenose i decenijama kasnije.
Jedna od njih, objavljena na Instagram stranici "dobro.je23", svedoči o neraskidivom prijateljstvu dvojice saboraca i trenutku kada je samo jedna rečenica vredela više od samog života.
Bio je to jedan od najkrvavijih dana na Kosovu i Metohiji tog proleća. Pucnjava nije prestajala satima, a neprijateljska vatra bila je toliko gusta da vojnici nisu mogli ni na sekund da podignu glavu iznad ivice rova.
U jednom trenutku, mladi vojnik je primetio da je njegov najbolji prijatelj pogođen i da leži nepomično na otvorenom, nekoliko desetina metara dalje. Bez mnogo razmišljanja, dotrčao je do svog pukovnika:
- Gospodine pukovniče, dozvolite mi da istrčim i izvučem druga - zatražio je dahćući.
Komandant ga je oštro pogledao, svestan da je izlazak iz zaklona gotovo siguran put u smrt.
- Jesi li lud?! Zar vredi da sada izlaziš? Teško je ranjen, verovatno više nije ni živ. Zašto da uzalud rizikuješ svoj život?
Vojnik nije odustajao. Pogledao je komandanta pravo u oči i ponovio molbu. Videvši rešenost od koje nema odstupanja, pukovnik je teška srca klimnuo glavom:
- Dobro, idi.
Ono što je usledilo izgledalo je kao pravo čudo. Pod kišom metaka i eksplozija koje su dizale zemlju oko njega, vojnik je uspeo da se probije do svog prijatelja. Podigao ga je, stavio na leđa i poslednjim atomima snage potrčao nazad ka zaklonu. Obojica su se zajedno sručila u rov.
Pukovnik je odmah prišao, pregledao teško ranjenog mladića i tiho odmahnuo glavom. Okrenuo se ka vojniku koji ga je izvukao i rekao:
- Rekao sam ti da ne vredi. Tvoj prijatelj je već preminuo.
Vojnik je obrisao znoj i prašinu sa lica, pogledao svog druga i mirno odgovorio:
- Vredelo je, gospodine pukovniče.
Komandant ga je zbunjeno pogledao:
- Kako je vredelo, zar ne vidiš da je mrtav?
- Jeste, ali vredelo je. Kada sam stigao do njega, još je bio živ. Pogledao me je i izgovorio reči koje vrede čitav svet - rekao je vojnik kroz suze i ponovio poslednje što je čuo od svog druga:
"Brate... Znao sam da ćeš doći!"
Ova priča ostala je kao podsetnik na to šta su jedni drugima značili golobradi mladići na Košarama.
U vremenima kada se ljudi sve ređe osvrću jedni na druge, podseća nas da pravi prijatelji nisu oni koji su tu samo kada je lako, već oni zbog kojih se ne pita za cenu. Nekada je dovoljna samo vera da nas neko neće ostaviti same - i hrabrost da tu veru opravdamo do samog kraja.