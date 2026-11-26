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Evropska komisija će preusmeriti deo novca namenjenog Srbiji, Bosni i Hercegovini i tzv. Kosovu ka Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji zbog različitog napretka tih zemalja u sprovođenju reformi dogovorenih sa Briselom, potvrdila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nakon samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, piše Jutarnji list.

Prema informacijama koje je ranije objavio Politico, Crna Gora i Albanija trebalo bi da dobiju 15 odsto više sredstava iz Plana rasta nego što im je prvobitno bilo namenjeno, dok bi Severna Makedonija trebalo da dobije deset odsto više.

- Prema jutrošnjem izveštaju, Crna Gora i Albanija treba da dobiju 15 odsto više, Severna Makedonija 10 odsto više. Tako je osmišljena uslovljenost Plana rasta: reforme donose novac, propušteni rokovi koštaju. S obzirom na političku situaciju u svakoj od tri zemlje, pitanje je kako će se ovi rezovi shvatiti i da li će biti dovoljni da pokrenu Beograd, Prištinu i, posebno, Sarajevo u drugom pravcu - napisao je na društvenoj mreži iks Adi Ćerimagić iz Evropske inicijativa za stabilnost (ESI).

Reč je o novcu iz Plana rasta za zapadni Balkan, finansijskog instrumenta vrednog šest milijardi evra, kojim Evropska unija želi da ubrza ekonomsko približavanje zemalja regiona Uniji, ali i da podstakne sprovođenje reformi koje su preduslov za članstvo, pojašanjava Jutarnji u tekstu pod nazivom: "Ursula von der Lajen izašla pred novinare i objavila odluku koja će snažno odjeknuti u Beogradu i Sarajevu"

Cena propuštenih rokova

Planom je za period od 2024. do 2027. godine predviđeno dve milijarde evra bespovratnih sredstava i četiri milijarde evra povoljnih zajmova. Međutim, za razliku od nekih drugih oblika evropske finansijske pomoći, isplata sredstava direktno je povezana sa ispunjavanjem unapred dogovorenih reformskih obaveza.

Među njima su jačanje vladavine prava, reforma javne uprave, borba protiv korupcije i poboljšanje poslovnog okruženja. Mehanizam je osmišljen tako da zemlje koje ne sprovedu reforme u predviđenim rokovima mogu izgubiti deo sredstava, dok one koje ispunjavaju svoje obaveze mogu računati na dodatni novac.

Fon der Lajenova je istakla da su zemlje zapadnog Balkana pre godinu dana ispunile tek 38 odsto reformskih obaveza čiji su rokovi istekli, dok je taj udeo danas porastao na 63 odsto.

- Napredak u sprovođenju reformi mogao bi Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji već u narednim nedeljama omogućiti pristup dodatnim sredstvima u ukupnom iznosu od 338 miliona evra - navela je Fon der Lajen

Posebno je značajno što je najava preraspodele sredstava stigla nakon samita na kojem Srbija drugu godinu zaredom nije učestvovala, navodi Jutanji.hr. Srbiji je u okviru Plana rasta prvobitno bilo namenjeno skoro 1,6 milijardi evra, najviše od svih šest zemalja zapadnog Balkana. Dodatni uslov za pristup evropskom novcu za Beograd i Prištinu jeste konstruktivno učešće u procesu normalizacije međusobnih odnosa.