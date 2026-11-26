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Studentski pokret oglasio se na društvenim mrežama odmah nakon što je Aleksandar Čupić raspisao predsedničke izbore za 27. decembar.

- Zajedno smo ispisali istoriju, ali naša borba još nije završena. Nijedna sila ne može zauvek nadjačati narod koji je odlučio da uzme stvar u svoje ruke. Pred Srbijom je još jedan izbor. Da pobeda bude potpuna - stoji na Iks profilu Studentskog pokreta.

Podsećanja radi, tačno u podne Čupić je raspisao predsedničke izbore za 27. decembar i pozvao sve građane da "budu odgovorni i izađu na izbore".