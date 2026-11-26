Studentski pokret se oglasio povodom raspisivanja predsedničkih izbora za 27. decembar, poručivši da je istorija ispisana, ali da borba još nije završena
"DA POBEDA BUDE POTPUNA"
OGLASILI SE STUDENTI NAKON RASPISIVANJA PREDSEDNIČKIH IZBORA: "Nijedna sila ne može nadjačati narod koji je odlučio da uzme stvar u svoje ruke"!
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Studentski pokret oglasio se na društvenim mrežama odmah nakon što je Aleksandar Čupić raspisao predsedničke izbore za 27. decembar.
- Zajedno smo ispisali istoriju, ali naša borba još nije završena. Nijedna sila ne može zauvek nadjačati narod koji je odlučio da uzme stvar u svoje ruke. Pred Srbijom je još jedan izbor. Da pobeda bude potpuna - stoji na Iks profilu Studentskog pokreta.
Podsećanja radi, tačno u podne Čupić je raspisao predsedničke izbore za 27. decembar i pozvao sve građane da "budu odgovorni i izađu na izbore".
Kurir Politika
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