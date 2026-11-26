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Ekipe su počele posle deset dana da odnose smeće sa ulica Smedereva. Otpad će biti odvožen na deponiju u Lapovu.

Od jutros su na terenu i ekipe koje rade dezinfekciju i deratizaciju prostora oko smetlišta, kontejnera i u širem delu gde je postojao otpad. Dezinfekcija i deratizacija je najpre urađena u krugu bolnice, vrtića i škola.

Svakoga dana na ulicama grada izbaci se oko 100 tona komunalnog otpada, i kako se saopštava iz Gradskog kabineta, za uklanjanje će biti potrebno vreme i dodatna mehanizacija i ljudstvo. Nagomilani otpad će se danima odnositi.

Građani Smedereva će biti blagovremeno i redovno informisani o količinama odvezenog komunalnog otpada, kao i o troškovima njegovog odvoženja.

Prazni kontejneri u Smederevu posle 10 dana neodvoženja smeća. Foto: RTS Printscreen

A kako je juče na konferenciji za medije rečeno, u narednom periodu nadležne službe će proceniti da li je isplativije da se otpad odvozi van Smedereva ili da grad obezbedi lokaciju za novu sanitarnu deponiju.

Iz Gradskog kabineta juče je stigla informacija i koliko će koštati odvoženje otpada. Naime, za tonu otpada koji će se odvoziti u Lapovo, izdvojiće se 4.620 dinara, sa PDV-om, bez troškova prevoza.

Nakon zatvaranja nesanitarne deponije u Godominu i zabrane odvoženja smeća na lokaciju Jelen Do, smeće je počelo da se gomila na ulicama. Istovremeno, zbog sumnje da su počinili krivično delo nepreduzimanja mera zaštite životne sredine, policija je uhapsila gradonačelnicu Smedereva, direktora komunalnog preduzeća i načelnicu Gradske uprave.

Vanredna situacija na teritoriji grada Smedereva proglašena je 17. novembra, i ona je još uvek na snazi, a proglašena je zbog povećane opasnosti od izbijanja i širenja zaraznih bolesti.