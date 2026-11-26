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Evropski parlament danas je većinom glasova usvojio rezoluciju o Vukovaru.

Naime, Evropski parlament usvojio je u celini rezoluciju o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara, na zajednički predlog pet poslaničkih grupa.

Usvojenom rezolucijom o Vukovaru, vlasti Srbije se pozivaju da omoguće pristup relevantnim ratnim arhivama, objave sve informacije o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica, bore se protiv nekažnjivosti za ratne zločine i olakšaju nalaženje, identifikaciju i dostojanstven povratak posmrtnih ostataka žrtava njihovim porodicama.

Rezolucijom koju je podnelo 17 evroposlanika, među kojima je i svih 12 poslanika iz Hrvatske, Srbija se poziva "da konačno, na istinski inkluzivan i transparentan način, usvoji odavno najavljeni zakon o nestalim osobama“.

EP osuđuje javno odavanje počasti Ratku Mladiću, pravnosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, na njegovoj sahrani u Beogradu 7. septembra.

U rezoluciji piše da takva praksa podriva pomirenje, vređa žrtve i narušava poštovanje činjenica koje su utvrdili sudovi.

Dodaje se da je ozbiljno suočavanje s nerešenim pitanjima proisteklim iz rata - kao što su puna saradnja u slučajevima nestalih osoba, odgovornost za ratne zločine i obeštećenje žrtava - civilizacijski imperativ, čvrsto utemeljen u osnovnim vrednostima i načelima evropskog pravnog poretka, koji se mora poštovati.

Srpske žrtve i kontekst izostavljeni

Uoči sednice EP, direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je za RTS da su prećutane srpske žrtve, te da u samoj rezolucije nema ničeg novog "što već nije isporučivano".

Do sada je to bilo u godišnjim izveštajima o praćenju Srbije na putu ka EU, a sada predlog dolazi od izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, rekao je Štrbac.

Milan Gulić iz Instituta za savremenu istoriju kaže da rezolucija daje jednostran pogled na žrtve i krivce i zanemaruje kontekst u kojem je došlo do ratnih dejstava.

I Studentski pokret ranije je poručio da se ne slaže sa tekstom rezolucije, te da istinsko pomirenje nije moguće nametanjem jednostranih tumačenja prošlosti. "Za pomirenje neophodno je priznavanje svih stradanja", istakao je Studentski pokret.

Podsećanja radi, u Evropskom parlamentu danas su održani rasprava i glasanje o rezoluciji o Vukovaru, "povodom 35 godina od ratnog razaranja i stradanja u novembru 1991. godine".

Ključne tačke rezolucije o Vukovaru, kako navodi RTS, odnose se na sećanje na žrtve, odgovornost, pitanje nestalih osoba, suđenje odgovornima za ratne zločine, kao i na uključivanje pomoći udruženjima porodica i civilnom društvu u novi evropski budžet. U tekstu je zanemareno stradanje Srba, poručila je Studentska lista.

Informaciju o usvajanju rezolucije na mreži Iks objavio je hrvatski poslanik EP Karlo Resler koji je to obelodanio sledećim rečima:

"Trideset i pet godina nakon stradanja Vukovara, posebnom rezolucijom odajemo počast hrvatskim braniteljima, podsećamo na sve žrtve velikosrpske agresije na Hrvatsku i čuvamo istinu o Domovinskom ratu".1