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Ispred Palate pravde u Beogradu održava se skup podrške glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je juče uhapšen.

Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS), a skupu prisustvuju članovi Vučićevićeve porodice, novinari, kao i poslanici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić i Aleksandar Mirković.

Od prisutnih su tu i zamenik glavnog urednika Informera Dejan Vukelić, Nebojša Krstić, Vladimir Đukanović, Miša Vacić.

1/25 Vidi galeriju Ispred Palate pravde skup podrške glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću Foto: Stefan Stojanović MONDO

Brnabić je okupljenima zahvalila na dolasku i podršci slobodi mišljenja i govora.

"Mi smo ovde da se borimo protiv terora, zato što ono što se danas dešava Vučićeviću i Informeru, to će se sutra desiti svima onima koji se usude da misle svojom glavom, da postavljaju pitanja i da kritikuju Studentsku listu i anonimne plenume", rekla je Brnabić.

Dodala je da je Srbija do parlamentarnih izbora bila slobodna i demokratska zemlja, ali da Studentska lista i plenumi žele da uskrate pravo na drugačije mišljenje.

Pred Policijsku stanicu Voždovac, gde se nalazio uhapšeni glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević, juče je došao i predsednik SNS-a Miloš Vučević. On se pridružio poslanicima te stranke i članovima Vučićevićeve porodice koji su se okupili kako bi mu pružili podršku.

Taokđe, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je juče da se veoma loše oseća zbog hapšenja Dragana J. Vučićevića, ocenjujući da je rešenje o njegovom zadržavanju nešto što se ne dešava ni u 20, a kamoli u 21. veku.

- Ne pamtim da sam se ovako loše osećao, jer pogledao sam dobro rešenje koje je dobio Dragan, to se ne dešava ni u 20. a kamoli u 21. veku. Kad to moraju da primete i oni koji ne bi imali previše protiv da nas hapse. Dragana J. Vučićevića ne gone zbog kriminala, ne gone ga zbog korupcije, ne gone ga zato što je nepošten, gone ga zato što je nešto govorio - rekao je Vučić gostujući na Informer TV.

Aleksandar Vučić Foto: Informer

Ispred Policijske stanice Voždovac juče su se takođe okupili, između ostalih, i Nikola Selaković, Branislav Lečić, Lidija Vukićević, Nela Kuburović, Željko Rebrača, Vjerica Radeta, Vukašin Vučićević, sin Dragana J. Vučićevića i poslanik, kao i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović.