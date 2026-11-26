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Humanitarna fondacija "Budi human – Aleksandar Šapić" pokrenula je akciju prikupljanja novčanih sredstava za Sandru Pekić (1974), novinarku i spisateljicu iz Beograda, koja se suočava sa teškom bolešću i kojoj je za nastavak lečenja potrebna pomoć svih humanih ljudi.

Sandri je 2023. godine dijagnostikovan karcinom leve dojke. Nakon operacije u oktobru iste godine, prošla je zračnu i hormonsku terapiju, koju i dalje prima. Međutim, tokom daljeg lečenja otkrivene su metastatske promene, a dodatnim pregledima u junu 2025. godine potvrđen je invazivni adenokarcinom želuca sa metastazama na jajnicima i trbušnoj maramici.

Od jula 2025. do januara 2026. godine Sandra je primila osam ciklusa hemioterapije, nakon kojih je zabeleženo delimično povlačenje tumorskih promena. U aprilu 2026. godine pokušano je operativno lečenje, ali je zbog rasprostranjenosti malignih promena na trbušnoj maramici odustalo od radikalne operacije.

Budi human Foto: Printscreen/budi human

Lečenje je nastavljeno drugom linijom hemioterapije, ali je kontrolni pregled u oktobru 2026. godine pokazao progresiju bolesti. Zabeleženo je i značajno povećanje tečnosti u trbušnoj duplji, kao i pojava izliva u desnoj pleuralnoj duplji, zbog čega je promenjen terapijski protokol.

Dodatnim analizama utvrđena je visoka pozitivna ekspresija biomarkera Claudin 18.2, što je omogućilo indikaciju za ciljanu biološku terapiju. Za nastavak lečenja planirano je 15 ciklusa ove terapije, koja zahteva značajna finansijska sredstva.

Novac je potreban za ciljanu biološku terapiju, njenu aplikaciju u dnevnoj bolnici, prateće lekove, medicinski materijal, specijalističke preglede i laboratorijske analize.

Sandra je pred velikim izazovom, ali uz podršku ljudi dobre volje može dobiti priliku za nastavak lečenja i novu nadu.