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Doduše, nisu nam objasnili na koju tešku situaciju su mislili, posebno jer su ti „stručnjaci“ sa Studentske liste čitav život proveli kao društveni paraziti na državnim jaslama živeći kao bubrezi u loju, te ako je narod bio nezadovoljan sistemom, mogao je samo na njih da bude ljut, jer oni su suštinski činili taj sistem. No, ostavimo tu „sitnicu“ po strani. Evo, konstituisali su Skupštinu, imaju komotnu većinu, ali nikako ne preuzimaju odgovornost. Valjda im se osladilo vaninstitucionalno delovanje i dogovori iza kulisa, gde su preuzeli kontrolu nad čelnim ljudima u tužilaštvima i policiji, pa nemilice hapse koga stignu, bez ikakvog kriterijuma i rezona da li za nekog istinski postoji neko delo ili ne postoji. Poenta je valjda sprovođenje nekakve revolucionarne osvete i lečenje kompleksa. Baš ta činjenica da nove vlade nema ni u tragovima, odnosno kako sam šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić reče - „To niko živ ne zna“, dovoljno govori sa kakvim šarlatanima imamo posla. Džabe im vađenje kako i naprednjaci nisu sastavljali vladu po više meseci. Oni su imali kontinuitet, pa nisu ni morali. Drugarice i drugovi sa lažne studentske liste žele da naprave promene, zar ne? Žele diskontinuitet? Zašto uveliko nemaju spremnu vladu i zašto ne preuzimaju odgovornost? Pozvaću se opet na Jovu Bakića, koji nam je rekao da pre kraja decembra nije realno da se očekuje nova vlada, a verovatno neće ni tada biti. Kakva neodgovornost onih koji navodno žele da menjaju sistem i sve u Srbiji.

Dva su razloga zašto nema vlade. Prvi i osnovni je što mnogi od njih uživaju u bezvlašću, jer njihove kriminalne oružane formacije svakako haraju Srbijom, reketiraju privrednike, zastrašuju ljude, pale lokale i automobile neposlušnima, bacaju bombe... Sve dok to traje, njima dobro ide i prosto im se bezvlašće osladilo. Drugi, onaj po javnost bitniji jer se radi o čisto političkom razlogu, jeste činjenica da su nesposobni i da se međusobno ne podnose. Valja podmiriti svačije prohteve, zadovoljiti glad svakog ko se na tu listu umuvao varajući narod da se radi o studentskoj listi, a zapravo se radi o više nego politički ambicioznim profesorima koji su iskoristili pojedine studente da bi se domogli fotelje u politici. Suštinski, svi su kadar nevladinog sektora, dobar deo radi za određene strane obaveštajne službe i tu se sada lome koplje raznih interesnih grupa ko će da uzme veći kolač. Otuda, čak i kada se budu dogovorili, a taj dogovor će da liči kao na dogovor zaraćenih strana za kratkotrajno primirje, ta vlada neće moći ništa kvalitetno da uradi jer će unutrašnji sukobi da je razjedaju. Da nije tako, da tih sukoba nema, ona bi uveliko bila sastavljena i već bi upravljala zemljom. Ovako, baš kao što Jovo Bakić reče, niko živ ne zna kada će se ona formirati.