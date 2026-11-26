Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić potpisao je danas, tačno u 12 časova, Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike.

- Poštovani građani Srbije, u skladu sa članom 114 stav 2 i članom 120 stav 3 Ustava Republike Srbije, kao i članom 9 Zakona o izboru predsednika Republike, raspisujem izbore za predsednika Republike Srbije koji će se održati 27. decembra 2026. godine. Ova odluka stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

- Izgradnja demokratskih institucija je zadatak svih nas, naročito političkih aktera i medija. Dobri zakoni su zidine našeg društva, a informisani građani pravi gospodari političke zajednice. Nadam se da ćemo imati težak izbor između vrhunskih kandidata, poručio je Aleksandar Čupić koji je prethodno potpisao dokument o raspisivanju izbora u holu Narodne skupštine Srbije.

Predsednik Narodne skupštine Odluku potpisuje u 12 časova, u centralnom holu Doma Narodne skupštine, saopšteno je iz parlamenta.