- Te 1918. godine u Novom Sadu kada je bila Velika narodna skupština, padao je sneg. Jaša Tomić se obraćao i kazao je: "Vidite ove pahulje koje udaraju u prozorska okna. To su duše nerođenih. To je duh budućnosti. To su oni koji tek treba da se rode. I oni su danas sa nama i mi nismo sami." Izgovarajući upravo te njegove reči, koje su tada ganule sve prisutne poslanike i dovele ih, prema rečima novinara, do suza, mi zapravo shvatamo da smo mi te pahulje, da smo mi te duše tada nerođene dece. Ovde će udar biti najveći, ali ovde je i snaga najveća. Ovde je vera u srpstvo i slobodu utemeljena, potkovana. Kada su se naši preci južno od Save i Dunava borili da obnove državnost bunama i ustancima, vi ste to na ovim prostorima činili podižući ustanove kulture. Zato što ste znali da nema države bez kulture i nema nacije, bez identiteta, bez jezika, pisma, vere i svega onoga što oblikuje jedan narod i čini ga narodom, razlikujući ga od mase. Zato je pred nama strahovito važan zadatak da ne dozvolimo nametanje nekakvih novih simbola, nametanje osećaja da ovdje postoji duh neke druge države koja nije srpska. Mi smo, baš kao što je na balkonu Matice srpske poručeno 1918. godine, jedno. Dozvolite da pozdravim Novi Sad kao grad koji će, nadam se, uskoro dobiti dva nova mosta i da sa ovog mesta iznesem jedan predlog, inicijativu da jedan od tih mostova možda ponese ime kralja Petra Prvog Oslobodioca, da se sećamo naših vladara, da vrednujemo tekovine i nasleđe koje su nam u amanet i zavet ostavili i da smo upravo mi grana tog stabla, grana stabla čiji koren niko i nikada ne može iščupati - rekla je ona.