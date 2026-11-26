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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se danas u planinskim predelima istočne Srbije očekuje kiša koja će se ponegde lediti na tlu.

U košavskom području danas će biti vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom sa udarima od 60 do 90 km/h.

Narandžasti meteo-alarm

Uveče vetar u slabljenju.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u Banatu, Pomoravlju i u Istočnoj Srbiji.

U celoj Srbiji jutros je oblačno, a u većem delu zemlje pada kiša.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Najhladnije je na Kopaoniku, gde je u 9 sati temperatura minus 4 stepena, a najtoplije u Nišu, Kruševcu, Vranju i Loznici, gde je 8 stepeni.

U Beogradu je padala jaka kiša, a temperatura je 5 stepeni Celzijusa.

Temperatura minus 4 stepena

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jaka kiša pada i u Negotinu, a na Crnom Vrhu pada ledena kiša i temperatura je minus 4 stepena.

U Srbiji će danas, prema prognozi RHMZ-a, biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i sa lokalnim pljuskovima.

Temperature biti od dva do 12 stepeni, u Timočkoj Krajini znatno hladnije - od 1 do 3 stepena.

U planinskim predelima istočne Srbije kiša će se lediti na tlu, duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine (od 60 do 90 kilometara na sat).

Na području istočne Srbije na snazi je žuti meteo-alarm, koji označava potencijalno opasno vreme.

Kurir/Espreso/Telegraf