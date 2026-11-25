Opasna zamka vreba na putevima po Srbiji! RHMZ upalio narandžasti alarm, stručnjaci upozoravaju vozače: Ovo je presudno!
- RHMZ je upalio narandžasti alarm u istočnoj Srbiji zbog snega i leda, uz upozorenje na ledenu kišu i poledicu na putevima.
- Stručnjaci upozoravaju da su brzina i oprez presudni, jer klizavi kolovozi i veći broj vozila povećavaju rizik od nezgoda.
- Do kraja sedmice očekuje se oblačno vreme s kišom, a za vikend zahlađenje i prelazak kiše u sneg južnije od Save i Dunava.
Hladno vreme, temperature oko nule i ledena kiša, na koju je upozorio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), mogli bi da izazovu ozbiljne probleme u saobraćaju, proklizavanja i nezgode na putevima.
Čak i u danima bez padavina, voda koja se zbog problema s kanalizacijom neretko izliva na ulice u kombinaciji s niskim temperaturama predstavlja dodatnu opasnost, jer vozači ne očekuju poledicu na suvom kolovozu i ne uspevaju uvek na vreme da reaguju, pa stručnjaci apeluju na maksimalan oprez.
- Na planinama istočne Srbije i u Negotinskoj Krajini padaće kiša koja će se ponegde i lediti pri tlu - navodi se u upozorenju RHMZ.
Za danas je u istočnoj Srbiji na snazi narandžasti meteoalarm zbog snega i leda, dok je žuti alarm uključen u Banatu i Pomoravlju zbog jakog vetra, kao i na Kosovu i Metohiji zbog kiše. U košavskom području očekuju se i olujni udari vetra, od 60 do 90 kilometara na sat.
Da klizavi kolovozi već stvaraju probleme, pokazuje i situacija u beogradskom Bulevaru Peke Dapčevića, gde je u utorak došlo do sudara nekoliko automobila, autobusa i skutera, zbog čega je saobraćaj u smeru ka gradu bio obustavljen. Ovo nije jedini slučaj...
Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, kaže za Kurir da kombinacija loših vremenskih uslova i povećanog broja vozila na putevima može dovesti do većeg broja nezgoda.
- Građani koji inače ne voze, kada im ne odgovara da po takvom vremenu idu peške, sedaju u automobile. Tako imamo, osim loših uslova vožnje, i povećan broj vozila u saobraćaju. Te dve stvari u kombinaciji stvaraju probleme koji rezultiraju većim brojem nezgoda - objašnjava Vujanić.
On ističe da građani često olako shvataju bezbednost u saobraćaju i podseća da Srbija ima 78 poginulih na milion stanovnika, dok je prosek Evropske unije 42.
- U ovakvim uslovima brzina je presudna. Najvažnije je smanjiti brzinu, poštovati Zakon o bezbednosti saobraćaja i uvažavati pešake i bicikliste. Kada bi svi poštovali pravila propisana zakonom, ne bi bilo nezgoda - poručuje Vujanić.
Prema prognozi RHMZ, do kraja sedmice biće pretežno oblačno, povremeno s kišom, dok se za vikend očekuje zahlađenje i prelazak kiše u sneg u predelima južnije od Save i Dunava.
U većini mesta danas će najniža temperatura biti od dva do sedam stepena, a najviša od šest do 12 stepeni, u Timočkoj Krajini osetno hladnije, od jedan do tri stepena.