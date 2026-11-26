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Poslanica poslaničke grupe ''Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje'' Ana Brnabić izjavila je danas da je hapšenje glavnog i odgovornog urednika Informera Dragana J. Vučićevića još jedan od pokazatelja da u Srbiji više nema slobode, demokratije i vladavine prava, već da, kako je navela, vlada teror Studentske liste.

Brnabić je, na skupu podrške Vučićeviću ispred Palate pravde, izrazila zahvalnost svim okupljenima što su, kako je navela, došli da podrže slobodu mišljenja i govora.

"Mi smo ovde da se borimo protiv terora, zato što ono što se danas dešava Vučićeviću i Informeru, to će se sutra desiti svima onima koji se usude da misle svojom glavom, da postavljaju pitanja i da kritikuju Studentsku listu i anonimne plenume", rekla je Brnabić.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

Dodala je da je Srbija do parlamentarnih izbora bila slobodna i demokratska zemlja, ali da Studentska lista i plenumi žele da uskrate pravo na drugačije mišljenje.

"Nažalost, od 25. oktobra uveče, kada je Studentska lista pobedila i kada su rukovođenje Srbijom preuzeli anonimni plenumi za koje ne znamo ko su, ni ko stoji iza njih i ko u ovoj zemlji zaista donosi odluke, sve ono što smo shvatali zdravo za gotovo, sve slobode, sav normalan život, demokratiju, vladavinu ustava i zakone o Republici Srbiji, sve je to praktično zaustavljeno", istakla je Brnabić.

Navela je da ni jedan novinar u Srbiji ne bi bio na slobodi ukoliko bi se primenjivali isti aršini kao u slučaju Vučićevića, jer, kako je navela, sve što kažu mediji može da se protumači kao uznemiravanje javnosti.

"Vučko je uhapšen na pravdi Boga. Ako je ono za šta su njega optužili zločin, onda teško da bi neki novinar medija kakvi su N1 i Nova S mogao uopšte da bude na slobodi. To je razlika između one Srbije koju je predvodio Aleksandar Vučić, koju su nazivali diktatorskom i ove Srbije koju zaista predvodi ovaj teror Studentske liste", rekla je Brnabić.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

Navela je da juče u Skupštini Srbije narodni poslanici iz Studentske liste nisu želeli da odgovaraju na pitanja novinara koja im se ne sviđaju i dodala da je takvo ponašanje potvrda koliko poštuju i sve one građane koji se usude da imaju drugačije mišljenje.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što je Vučićević iz policijske stanice izveden sa lisicama na rukama, a priveden je zbog verbalnog delikta, Brnabić je rekla da je to "prava slika Srbije pod terorom Studentske liste".

Dodala je da nije prvi put da se takve stvari dešavaju i podsetila da su sa lisicama na rukama izveli i direktora Jovine gimnazije, samo zato što je, kako je navela poštovao Ustav i zakone Srbije i nije dozvolio politiku u školi.

Brnabić je izrazila uverenje da mnogi koji su glasali za Studentsku listu nisu želeli ovakvu sliku Srbije.

"Ljudi su verovali da će možda doći više pravde, možda su poverovali da će doći neka lepša i bolja Srbija i neka nova lica. Ništa od toga nismo videli", rekla je Brnabić.

1/20 Vidi galeriju Ispred Palate pravde skup podrške glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću Foto: Stefan Stojanović MONDO

Ona je navela da želi još jednom da pruži punu podršku porodici Vučićević.

"Još jednom da kažem da je stravična sramota da u Narodnoj skupštini Srbije imate aplauz 140 narodnih poslanika režima, kao i ljudi sa galerije koji su tu samo kao gosti i nemaju pravo da učestvuju na taj način u radu Narodne skupštine i da navijaju zato što se jedan čovek, jedan novinar privodi i hapsi i to na takav način i to za verbalni delikt. Time su pokazali da ne postoji dno i da će oni učiniti sve da uhapse, privedu i ućutkaju svaku slobodnu osobu u Srbiji koja će se boriti za ono što jeste pravedna i slobodna Srbija", navela je Brnabić.