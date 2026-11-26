ODRŽANA PRVA SEDNICA: Stanko Fuštar izabran za predsednika Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja
U Skupštini Srbije danas je održana prva sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, na kojoj je za predsednika tog odbora jednoglasno izabran Stanko Fuštar sa Studentske liste. Za zamenika predsednika ovog odbora takođe jednoglasno izabrana je poslanica "Studentske liste" Sanja Belić.
Skupština Srbije je 24. novembra većinom glasova usvojila odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora. Skupština ima ukupno 20 odbora, a članovi i zamenici članova su poslanici Studentske liste, kao i četiri poslanika koji su izabrani na manjinskim listama.
Da podsetimo, poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ne učestvuje u radu skupštinskih odbora, jer nije dobila mesta predsednika ni zamenika predsednika ni u jednom odboru.
Kurir Politika/Tanjug