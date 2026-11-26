Stanko Fuštar izabran je za predsednika Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

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U Skupštini Srbije danas je održana prva sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, na kojoj je za predsednika tog odbora jednoglasno izabran Stanko Fuštar sa Studentske liste. Za zamenika predsednika ovog odbora takođe jednoglasno izabrana je poslanica "Studentske liste" Sanja Belić.

1/11 Vidi galeriju Stanko Fuštar predsednik Administrativnog odbora Foto: Marko Karović

Skupština Srbije je 24. novembra većinom glasova usvojila odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora. Skupština ima ukupno 20 odbora, a članovi i zamenici članova su poslanici Studentske liste, kao i četiri poslanika koji su izabrani na manjinskim listama.

Da podsetimo, poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ne učestvuje u radu skupštinskih odbora, jer nije dobila mesta predsednika ni zamenika predsednika ni u jednom odboru.