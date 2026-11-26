Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić tokom pevanja rokenrol pesme, na snimku koji je viralan na mrežama

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Na društvenim mrežama u Srbiji pojavio se, a potom i proširio snimak na kojem se vidi novoizabrani predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić.

Reč je o snimku odranije, starom verovatno desetak i više godina, na kojem se vidi kako Čupić peva popularnu pesmu beogradskog rok benda YU grupa "Čudna šuma".

Kad je snimak objavljen na X-u počeo da se širi mrežama, većina ga u prvi mah nije ni prepoznala s kratkom kosom i bez brade.

Prema onome što se vidi na snimku, deluje kao da je reč o svadbi ili proslavi kojoj je prisustvovao. Snimak je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda, postao viralan i izazvao različite reakcije korisnika društvene mreže X.