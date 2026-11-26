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Pribojka Ljiljana Džaković nestala je 22. novembra kada je poslednji put viđena oko 17 sati. Potraga za nestalom ženom ulazi u peti dan, a jedan deo potrage usmeren je i na reku Lim.

Dok teren otežava blizina državne granice sa Bosnom i Hercegovinom, iskusni spasilac Dejan Puzović iz Spasilačkog tima "Soko-Lim" upozorava da na terenu nedostaje koordinacija i zvanični štab koji bi rukovodio akcijom.

Foto: RINA/Ustupljena fotografija

Puzović, koji je po svetskom "Rescue 3" sistemu licencirani instruktor za spasavanje na otvorenim i divljim vodama, u potragu se uključio samoinicijativno, fokusirajući se na pretragu reke i priobalja.

- U suštini, ja sam uzeo segment u kojem sam možda najbolji, pretraga na vodi i oko vode. Ljudi traže po priobalju. Ponudio se jutros i Centar za civilnu zaštitu iz Čajniča, a juče su izlazili iz Sektora za vanredne situacije. Generalna situacija je da su komunikacija i opšta organizacija u ovakvim situacijama na jako niskom nivou - kaže Puzović za agenciju RINA.

Foto: RINA/Ustupljena fotografija

On ističe da još uvek nema potvrde da li se nestala žena uopšte nalazi u reci, te da se pretraga vrši preventivno, uz nadu da je živa. Dodatni problem predstavlja geografski položaj Priboja, jer se reka Lim već nakon osam kilometara od centra novog dela grada uliva na teritoriju Bosne i Hercegovine, u pravcu Rudog.

- Nevolja je sa tom granicom. Policija mi izlazi u susret, naprave prolaz za mene, ljude i opremu, pošto mi tada faktički ulazimo u drugu državu. Juče su se ponudili i ljudi iz vatrogasne jedinice iz Rudog, ali birokratija čeka naloge i zvanične dopise - objašnjava Puzović.

Foto: Printscreen/Instagram

Puzović dodaje da su pripadnici Sektora za vanredne situacije izašli na teren tek nakon urgencija. Uprkos teškim uslovima i manjku sistemske podrške, spasioci i dobrovoljci nastavljaju pretragu terena, dok se apeluje na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Ljiljani Džaković da se odmah jave najbližoj policijskoj stanici.