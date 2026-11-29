Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Železnički saobraćaj na barskoj pruzi danas je u prekidu i izmenjenom režimu usled smetnji na infrastrukturnim kapacitetima na deonici između stanica Požega i Branešci.

Zbog novonastale situacije, preduzeće „Srbijavoz“ otkazalo je ukupno sedam lokalnih i daljinskih polazaka.

Iz državnog železničkog prevoznika zvanično su potvrdili da su poteškoće na mreži primorale kompaniju na hitnu reorganizaciju saobraćaja tokom nedelje, 29. novembra.

„Danas, 29. novembra, neće saobraćati vozovi koji polaze iz stanice Prijepolje teretna za Zemun u 03:20 i 06:25 časova, kao ni voz iz iste stanice za Beograd Centar u 11:35 časova. Takođe su otkazani polasci iz Zemuna za Priboj u 06:55, iz Užica za Prijepolje teretnu u 07:50, te polasci na relaciji Petrovaradin – Užice u 08:54 i iz Užica za Petrovaradin u 17:06 časova“, preciziraju iz preduzeća Srbijavoz.

Iz kompanije dodaju da će doći i do skraćenja trase na još jednoj popodnevnoj liniji ka Beogradu.

„Voz koji po redu vožnje polazi iz Priboja za Zemun u 16:10 časova, danas neće saobraćati na deonici od Priboja do Užica“, navode u saopštenju i na kraju poručuju:

„Izvinjavamo se putnicima zbog navedenih okolnosti i zahvaljujemo na razumevanju.“